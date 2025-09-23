Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

На рубеже нашей эры римляне установили контроль над территорией современного Израиля и Палестины. Евреи, населявшие тогда эти земли, не смирились со случившимся: они создали сеть подземных туннелей (как в современной Газе), где прятали оружие для крупного восстания. В 66-71 и 115-117 годах нашей эры случилось две иудейские войны, а в 132-136 годах еще и восстание Бар-Кохбы.

Все они проходили по сходному сценарию: вначале еврейские силы внезапно нападали на римские гарнизоны, имели первые успехи, часто сопровождавшиеся резней нееврейского населения. Римские историки утверждают, что суммарно так были перебиты сотни тысяч неевреев. Затем прибывали серьезные силы римлян и громили повстанцев.

Теперь израильские археологи при раскопках древнего поселения Хукок в Нижней Галилее нашли клад из медных монет в одном из таких подземных ходов. Однако имена императоров на 22 медных монетах показали, что деньги там оставили уже совсем в другую эпоху. На находку обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Археологи в районе раскопок / © Israel Antiquities Authority

Как отметили археологи, клад был заложен в самом конце узкого и извилистого туннеля. Судя по умеренному количеству медных монет, его оставили не самые богатые люди. Но он явно имел для них значение, иначе они бы не заложили его в самой дальней части подземного хода.

«Похоже, что люди, которым принадлежал этот клад, тщательно спланировали место его хранения, надеясь вернуться к нему, когда угроза минует», —- прокомментировали археологи Ури Бергер из Израильского управления древностей и профессор Йинон Шивтиэль из Цфатского академического колледжа (Израиль).

Монеты были отчеканены при императорах Констанции II (337-361 годы) и Константе I (337-350 годы). Клад же практически наверняка заложили в 350-353 годах нашей эры, во время восстания против Галла. Этот человек был родственником императора Констанция II, но в 350 году тому пришлось отправиться с войной в Западную Римскую империю, где франк по происхождению Магненций убил родственника Констанция, императора Западной Римской империи, и попытался захватить власть в ней. Чтобы не оставить восток в свое отсутствие без твердой руки, Констанций в 351 году дал Галлу титул цезаря.

В 351-352 годах произошло восстание евреев против правления Галла как представителя здесь императора. Разные источники указывали на разные причины мятежа. Еврейские предполагали, что христиане начали громить синагоги, римские же источники ссылались больше на неустойчивое положение римской власти из-за войны Констанция II с франком Магненцием. Тот был сильным полководцем и сперва одерживал верх. Только после серьезной войны император смог с огромными потерями разгромить силы узурпатора, причем в финальном сражении его армии лишились большего числа людей, чем разгромленный Магненций.

Монеты, найденные в составе клада / © Israel Antiquities Authority

Государство было серьезно ослаблено борьбой на Западе и одновременно находилось в состоянии войны на востоке: иранское государство Сасанидов вело войну с восточной частью Римской империи. Исторически персы уже помогали евреям в борьбе с их прежними властителями, поэтому среди евреев ходили слухи о возможной помощи от персов.

Пользуясь этим, евреи из Диоцезарии, исторической столицы Галилеи, ночью напали на римский гарнизон и перебили его, овладев их оружием и доспехами. Галл в ответ послал сюда своего полководца Урсинуса. Как это всегда бывало и ранее, в регулярных сражениях еврейские повстанцы были разбиты, а Урсинус приказал перебить всех повстанцев. Диоцезарею сравняли с землей. Случившееся могло стать причиной, почему за тщательно укрытым кладом никто не пришел.

Примечательно, что система туннелей, о которых идет речь, существовала сотни лет. Сейчас трудно сказать, обновлялась ли она после каждого восстания или одни и те же ходы использовали веками, сохраняя знание о них в тайне от римлян. В любом случае, как следует из новой находки, римские власти никак не могли помешать использованию туннелей местным еврейским населением, даже несмотря на массовые казни мятежников и выселения евреев в другие районы империи после каждого восстания.

