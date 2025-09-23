Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев
Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.
На рубеже нашей эры римляне установили контроль над территорией современного Израиля и Палестины. Евреи, населявшие тогда эти земли, не смирились со случившимся: они создали сеть подземных туннелей (как в современной Газе), где прятали оружие для крупного восстания. В 66-71 и 115-117 годах нашей эры случилось две иудейские войны, а в 132-136 годах еще и восстание Бар-Кохбы.
Все они проходили по сходному сценарию: вначале еврейские силы внезапно нападали на римские гарнизоны, имели первые успехи, часто сопровождавшиеся резней нееврейского населения. Римские историки утверждают, что суммарно так были перебиты сотни тысяч неевреев. Затем прибывали серьезные силы римлян и громили повстанцев.
Теперь израильские археологи при раскопках древнего поселения Хукок в Нижней Галилее нашли клад из медных монет в одном из таких подземных ходов. Однако имена императоров на 22 медных монетах показали, что деньги там оставили уже совсем в другую эпоху. На находку обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.
Как отметили археологи, клад был заложен в самом конце узкого и извилистого туннеля. Судя по умеренному количеству медных монет, его оставили не самые богатые люди. Но он явно имел для них значение, иначе они бы не заложили его в самой дальней части подземного хода.
«Похоже, что люди, которым принадлежал этот клад, тщательно спланировали место его хранения, надеясь вернуться к нему, когда угроза минует», —- прокомментировали археологи Ури Бергер из Израильского управления древностей и профессор Йинон Шивтиэль из Цфатского академического колледжа (Израиль).
Монеты были отчеканены при императорах Констанции II (337-361 годы) и Константе I (337-350 годы). Клад же практически наверняка заложили в 350-353 годах нашей эры, во время восстания против Галла. Этот человек был родственником императора Констанция II, но в 350 году тому пришлось отправиться с войной в Западную Римскую империю, где франк по происхождению Магненций убил родственника Констанция, императора Западной Римской империи, и попытался захватить власть в ней. Чтобы не оставить восток в свое отсутствие без твердой руки, Констанций в 351 году дал Галлу титул цезаря.
В 351-352 годах произошло восстание евреев против правления Галла как представителя здесь императора. Разные источники указывали на разные причины мятежа. Еврейские предполагали, что христиане начали громить синагоги, римские же источники ссылались больше на неустойчивое положение римской власти из-за войны Констанция II с франком Магненцием. Тот был сильным полководцем и сперва одерживал верх. Только после серьезной войны император смог с огромными потерями разгромить силы узурпатора, причем в финальном сражении его армии лишились большего числа людей, чем разгромленный Магненций.
Государство было серьезно ослаблено борьбой на Западе и одновременно находилось в состоянии войны на востоке: иранское государство Сасанидов вело войну с восточной частью Римской империи. Исторически персы уже помогали евреям в борьбе с их прежними властителями, поэтому среди евреев ходили слухи о возможной помощи от персов.
Пользуясь этим, евреи из Диоцезарии, исторической столицы Галилеи, ночью напали на римский гарнизон и перебили его, овладев их оружием и доспехами. Галл в ответ послал сюда своего полководца Урсинуса. Как это всегда бывало и ранее, в регулярных сражениях еврейские повстанцы были разбиты, а Урсинус приказал перебить всех повстанцев. Диоцезарею сравняли с землей. Случившееся могло стать причиной, почему за тщательно укрытым кладом никто не пришел.
Примечательно, что система туннелей, о которых идет речь, существовала сотни лет. Сейчас трудно сказать, обновлялась ли она после каждого восстания или одни и те же ходы использовали веками, сохраняя знание о них в тайне от римлян. В любом случае, как следует из новой находки, римские власти никак не могли помешать использованию туннелей местным еврейским населением, даже несмотря на массовые казни мятежников и выселения евреев в другие районы империи после каждого восстания.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Баллистика над Кваджалейном
Эйнштейн – плагиатор?
Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?
Искусственный интеллект и будущее дизайна: что будет с дизайнерами к 2025 году?
История макияжа
NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?
10 загадок Солнечной системы
Взрослый ребенок алкоголика
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии