17 марта, 12:03
Андрей Серегин
Рацион и маршруты слонов выдали неандертальцам их уязвимость

Вопрос о том, как слоны становились целями охоты неандертальцев, изучен лишь частично. Ученые из Германии выяснили, как образ жизни прямобивневых слонов делал их идеальными жертвами для древних людей.

Palaeoloxodon antiquus в музее Кайша Форум, Мадрид / © Jl Filpo

Прямобивневый лесной слон, известный ученым как Palaeoloxodon antiquus, был крупнейшим наземным млекопитающим плейстоценовой Европы. Отдельные особи достигали четырех метров в холке и весили до 13 тонн, что делало их даже крупнее современных африканских саванных слонов. В теплые межледниковые периоды эти животные жили бок о бок с неандертальцами, и археологические находки давно указывали на то, что древние люди использовали слоновью кость для изготовления орудий и, вероятно, употребляли мясо в пищу.

Однако вопрос о том, охотились неандертальцы на этих животных активно или же довольствовались падалью, долгое время оставался дискуссионным. Столь же фрагментарными были знания о поведенческой экологии самих слонов: их миграционных маршрутах, сезонной активности и различиях в образе жизни самцов и самок.

Ученые из Германии проанализировали бивни слонов из отложений древних озер памятника Ноймарк-Норд, сформировавшихся примерно 125 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Они применили комплекс высокоточных методов анализа зубной эмали, которая формируется в течение нескольких лет и способна хранить химическую информацию об окружающей среде того времени. Прежде всего выполнили протеомный анализ, а именно — изучение белка амелогенина. Обнаружение специфических последовательностей, характерных для Y-хромосомы, позволило с высокой точностью определить пол четырех исследуемых особей.

Кроме того, ученые провели изотопный анализ стронция: соотношение изотопов этого элемента в ткани зуба соответствует геологическому субстрату местности, где животное питалось в момент формирования эмали. Лазерное микрозондирование поперечных срезов зубов дало возможность получить данные о мобильности слонов. Для интерпретации этих данных специально построили карту изотопов стронция на северо-востоке Германии.

Анализ показал, что три из четырех изученных особей были самцами, а одна — предположительно, самкой. Данные изотопов стронция выявили две различные стратегии. Два слона (самец и предполагаемая самка) демонстрировали изотопные сигналы, близкие к местному фоновому значению, что указывает на их обитание в окрестностях Ноймарк-Норда на протяжении многих лет.

Два других самца показали значительно более высокие и вариабельные значения. Их вероятные районы обитания располагались в радиусе до 300 километров от места гибели. Эти самцы, судя по всему, мигрировали на значительные расстояния и пришли в Ноймарк-Норд уже взрослыми.

Местная самка питалась в типичных для того времени полуоткрытых ландшафтах, тогда как один из мигрантов имел маркеры обитания в более сомкнутых, густых лесах. Ученые пришли к выводу, что озерные котловины служили естественным центром притяжения для слонов из разных популяций, которые сходились туда на водопой. Неандертальцы, жившие там тысячелетиями, обладали глубокими знаниями о поведении животных. Преобладание взрослых самцов в добыче объясняется их одиночным образом жизни, что делало их более уязвимой целью по сравнению с самками, которые держатся сплоченными семейными группами.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

17 марта, 10:40
Любовь С.

Нашумевший препарат от старения впервые проверят на человеке

Идея «перезапуска» стареющих клеток перестала быть научной фантастикой: американская биотехнологическая компания Life Biosciences получила разрешение регулятора на клинические испытания препарата ER-100, основанного на частичном эпигенетическом перепрограммировании для омоложения клеток. Это первый в истории случай, когда метод, способный возвращать клетки в более юное состояние, проверят на человеке.

14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Комментарии

Станислав Поплавский
40 секунд назад
Если представить США размером в одну огромную кучу говна, то как подсчитать в таких кучах вонь которая распространяется по всему миру? Хватит ли на

Инфографика: реальные размеры Ирана 

wook ji
5 минут назад
With its emphasis on timing and skill, this game offers quick, action-packed basketball gameplay. Play now at Basketball Stars Unblocked and challenge your best score. https://basketballstarsgame.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

lucy nancy
10 минут назад
I really value the ideas presented here. Manufacturers hoping to maintain a competitive advantage should review feedback from users and apply those insights to make reliable products like nitrile gloves even better https://escaperoad2.io

Опытный образец российского самолета «Байкал» поднялся воздух 

pechurihin
15 минут назад
Ни одного слова про Израиль, откуда берутся такие мамкины аналитики 😂

Рейтинг: крупнейшие экспортеры вооружений в мире

Omar Cooley
16 минут назад
Losing contact with the Japanese lander really struck me—reminds me of my own struggles in pursuing ambitious goals. Space exploration is such a reflection of human will, isn't it? https://geometry-dashmeltdown.github.io

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

wook ji
29 минут назад
Ragdoll Hit Unblocked stays engaging thanks to its fast-paced action and simple controls, while the ragdoll reactions keep things hilarious and unexpected. https://ragdollhitunblocked.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

wook ji
31 минута назад
Ragdoll Hit Unblocked stays engaging thanks to its fast-paced action and simple controls, while the ragdoll reactions keep things hilarious and unexpected. https://ragdollhitunblocked.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Федор Черный
57 минут назад
Larisa, кто вам сказал что Турция входит в ЕС?откуда вы это взяли?сами придумали?🤭🤣

Инфографика: реальные размеры Ирана 

wook ji
1 час назад
What I like about Retro Bowl Unblocked is how it combines straightforward mechanics with solid strategy. Each game is satisfying and keeps me working on my skills. https://retrobowlunblockedgames.net/

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

kuer polin
1 час назад
This compact Starlink Mini sounds like a dream for staying connected while traveling since it easily fits in a backpack. I can't wait to see if the connection is smooth enough to play a quick game of https://1v1lol-online.io from the middle of the woods!

SpaceX представила портативную спутниковую антенну Starlink Mini 

Анатолий Корябкин
1 час назад
Bjorn, но здесь чуть больше 2% ))) статейка подозрительная...

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Анатолий Корябкин
2 часа назад
1, тоже читал об этом что последние два года солнечная и энергетика ветра в Китае сделали мощнейший рывок. Где правда?

Энергетический баланс 10 крупнейших экономик мира

Сергей Механик
2 часа назад
Ну да, это вам не какой-нибудь там Shahed. 😉

Baykar представила свой самый совершенный барражирующий боеприпас

Андрей Ильин
3 часа назад
Вероятнее всего изображение астронавтов сгенерированное ИИ еще не достаточно достоверно, и поэтому у экспертов НАСА есть подозрения, что будут

Представители NASA уклонились от ответов о рисках лунной миссии «Артемида II»

легкий на
3 часа назад
Aleksandr, он прав как бы ты не скрежетал зубами. Пахать, сеять и растить на Украине в этом году будет некому и нечего. Азотных удобрений тоже нет. Так

Рейтинг: 50 стран с наибольшими площадями сельскохозяйственных земель

andrei Spiridonov
3 часа назад
Skynet в реальной жизни. Ждем восстание машин...

США впервые отправили человекоподобных роботов-солдат на Украину

Доктор Деньги
3 часа назад
Игорь, я твою жену старую с обвисшими сисярками в тамбуре твоего дома ебал. она ноги прям на лестнице раздвигала, но я все таки дотолкал ее ногами до

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Ланиакея
3 часа назад
Игорь, Турция — это трансконтинентальное государство, расположенное одновременно в Азии и Европе, которое часто называют мостом между

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
4 часа назад
Сергей, как и в некоторых анклавах городов сша,

Инфографика: реальные размеры Ирана 

Larisa
4 часа назад
Игорь, я понимаю здесь не территориальная Европа, а именно ЕС, куда и входит Турция.

Инфографика: реальные размеры Ирана 

