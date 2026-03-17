17 марта, 14:02
Стоматолог предупредила о вреде отбеливающих средств с маркетплейсов

Голливудская улыбка — мечта миллионов, и зачастую люди стремятся достичь идеальной белизны быстро и экономично, покупая отбеливающие полоски, гели и каппы на популярных маркетплейсах. Заведующая терапевтическим отделением №2 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Екатерина Савина предупреждает: прежде чем приобретать такие средства, стоит задуматься о возможных последствиях.

По ее словам, домашние системы отбеливания часто содержат агрессивные вещества, которые могут повредить эмаль и десны. В погоне за дешевизной производители добавляют в гели формальдегиды и тяжелые металлы, которые могут вызвать аллергию и даже повлиять на нервную систему.

«Многие отбеливающие гели содержат агрессивные химические вещества, такие как перекись водорода или карбамида, в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Это может вызвать раздражение кожи, аллергические реакции и даже химический ожог. Бесконтрольное использование таких средств приводит к повышенной чувствительности зубов и развитию заболеваний десен», — отмечает эксперт.

Еще одна опасность — качество самих средств. Продукция, предлагаемая на маркетплейсах, часто не имеет сертификации, повышая шансы потребителей приобрести опасный продукт. Другая частая ошибка пользователей — неправильное применение средств. Люди игнорируют инструкцию, используют средства чаще рекомендованного или оставляют дольше положенного времени. Как следствие, увеличивается риск повреждения кожи и слизистых оболочек, деминерализации зубной эмали, повышения чувствительности зубов и появления микротрещин.

Чтобы минимизировать риски, эксперт Саратовского медуниверситета рекомендует выбирать продукцию известных брендов, внимательно читать инструкции и консультироваться с дерматологом или стоматологом перед использованием отбеливающих средств.

«Безопасное и эффективное отбеливание возможно только под контролем специалиста. В стоматологической клинике используются специальные лампы с холодным светом, исключающие перегрев зубов. Процедура включает несколько этапов: изоляция десен, нанесение отбеливающего геля и его активация специальной лампой. При помощи специальных гелей на основе активных веществ, проникающих в поры эмали, где распадаются на кислород. Эти молекулы кислорода окисляют темные пигменты (хромофор) внутри зуба, и он становится светлее. Результат — осветление эмали на несколько тонов, в зависимости от индивидуальных особенностей»,- подчеркивает Екатерина Савина.

Она также напоминает, что определенные стоматологические конструкции, такие как протезы, коронки, пломбы, виниры не меняют свой оттенок даже после отбеливания.

Важно отметить, что в процессе отбеливания эмаль не истончается, однако может временно повыситься чувствительность зубов. Именно поэтому предпочтительно проводить такую процедуру под присмотром стоматолога, а после нее дополнительно пройти курс реминерализации. Это поможет восстановить минеральный состав эмали, снизить чувствительность зубов и закрепить результат отбеливания.

