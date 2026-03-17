  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 марта, 10:59
НИУ ВШЭ
5

В России выявили биомаркеры стрессоустойчивости с помощью умных часов и образцов слюны

❋ 4.9

Группа ученых при участии исследователей из НИУ ВШЭ предложила способ оценивать уровень стрессоустойчивости на основе физиологических показателей, получаемых с носимых устройств и из образца слюны. Оказалось, что высокая вариабельность сердечного ритма, более высокая концентрация цинка и низкая концентрация калия в слюне говорят о лучшей адаптации к стрессу.

Концентрация микроэлементов в образцах слюны участников до и после эксперимента / © Portnova, G.V., Proskurnina, E.V., Liaukovich, K. et al. Unlocking Stress Coping Mechanisms: Implications for Salivary Antioxidant Defense and Trace Element Homeostasis. J Mol Neurosci 76, 19 (2026)

Стресс — естественная реакция организма на нагрузку. Однако при длительном воздействии он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тревожных и депрессивных расстройств, снижает когнитивную продуктивность и качество жизни. 

Традиционно уровень стресса оценивается с помощью опросников и психологических тестов. Но такие методы субъективны и не всегда отражают реальные физиологические процессы. Команда исследователей из НИУ ВШЭ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ФНКЦ РР и МГУ провела исследование, чтобы определить объективные биомаркеры стрессоустойчивости, то есть способности организма эффективно адаптироваться к нагрузкам. Результаты опубликованы в Journal of Molecular Neuroscience.

В исследовании приняли участие 73 добровольца. Перед экспериментом ученые оценили их способность справляться со стрессом на основании клинических интервью, опросников и физиологических реакций и разделили участников на три группы: адаптивную, среднюю и дезадаптивную.  

Испытуемые выполняли задания на память и внимание, сложность которых в ходе эксперимента постепенно возрастала. На одном из этапов участников обманывали: сообщали, что  их  ответ был неверным, даже если он был правильным. Таким образом авторы моделировали ситуацию стресса и пытались поколебать уверенность и самооценку испытуемых. 

До и после выполнения заданий у участников брали образцы слюны, чтобы измерить ее антиоксидантную емкость (AOC) и состав микроэлементов — количество меди, железа, цинка, кальция и др. В стрессовой ситуации в организме повышается количество свободных радикалов — активных форм кислорода, которые могут повреждать клетки, что ведет к преждевременному старению и развитию хронических заболеваний. Такое состояние называется окислительным стрессом. За регуляцию количества свободных радикалов отвечают антиоксиданты. Чем их больше, тем лучше способность организма противостоять окислительному стрессу. 

Ученые также регистрировали стресс-индекс по данным носимых устройств и слюны во время выполнения заданий.

Анализ в лабораторных условиях показал, что более высокая вариабельность сердечного ритма (низкий стресс-индекс) свидетельствует о лучшей переносимости стресса. Концентрация цинка в слюне была выше у участников, которые легче адаптировались к стрессу, а концентрация калия, наоборот, ниже. 

Все участники имели схожие результаты в точности выполнения заданий, однако у участников адаптивной группы индекс стресса был ниже, а уровень антиоксидантной емкости слюны выше. У дезадаптивной группы по мере роста сложности заданий существенно снижалась самооценка вне зависимости от правильности ответов.

По словам исследователей, работа показывает, что данные носимых устройств и биомаркеры слюны можно рассматривать как связанную систему показателей, отражающих индивидуальные различия в том, как люди справляются со стрессом. Такой подход может стать основой для будущих, более объективных методов оценки стрессоустойчивости.

«Сильный стресс часто выступает триггером  ряда заболеваний, но реакции на стресс у людей различаются. Поэтому важно научиться прогнозировать и отслеживать такие состояния. Выявление связей между физиологией, биохимией и психическим состоянием человека — важный шаг на пути к персонализированной профилактической диагностике», — отмечает Евгения Альшанская, автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Мар
1000
Коллегия понтификов: организация и полномочия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Мар
Бесплатно
Нейроинтерфейсы
Московский институт психоанализа
Онлайн
Лекция
18 Мар
850
Антоцеротовые (Anthocerotophyta): загадочный отдел высших растений
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Современные системы жизнеобеспечения
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Советская школа ракетостроения
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
800
Война за независимость: 1760-1770-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Происхождение и терапия депрессий: взгляд из будущего
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Роботы летят на Марс
ФизТех
Москва
Лекция
19 Мар
800
Как ломается древо жизни: молекулярная революция в биологии
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
16 марта, 15:45
Татьяна Зайцева

Бонобо оказались не так миролюбивы, как думали ученые

Бонобо ничуть не менее агрессивны, чем шимпанзе, пришли к выводу авторы нового исследования. Однако между видами все же есть существенные различия в проявлении агрессии между полами: у бонобо самки чаще нападают на самцов, в то время как у шимпанзе, наоборот, самцы более агрессивны по отношению к самкам.

Биология
# агрессия
# бонобо
# животные
# обезьяны
# шимпанзе
16 марта, 15:06
ФизТех

Джозефсоновская микросхема научила квантовую память предсказывать будущее

Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.

ФизТех
# квантовая нейросеть
# квантовая память
# квантовые вычисления
# кубиты
# обработка данных
# прогностические модели
14 марта, 09:30
Любовь С.

Физики выяснили настоящую причину скользкости льда

Хотя лед кажется простым веществом, причина, по которой он настолько скользкий, до сих пор оставалась предметом споров. Недавно физики показали, что при движении по льду трение слегка нагревает его поверхность. Это приводит к образованию тончайшей пленки воды, которая действует как смазка. Некоторые детали этого механизма ученым еще предстоит уточнить.

Физика
# компьютерное моделирование
# лед
# плавление
# скольжение
# таяние льда
# трение
16 марта, 09:54
Любовь С.

Магнитно-частичную томографию впервые опробовали на человеке

Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.

Медицина
# железо
# компьютерная томография
# контраст
# МРТ
# наночастицы
# сканер
12 марта, 15:55
Андрей Серегин

Домогательства самцов североамериканских рыб привели к снижению численности зоопланктона

Отдельные аспекты полового поведения живых организмов порой могут оказывать огромное влияние на пищевые цепочки и целые экосистемы. Ученые на примере североамериканских рыб доказали, что агрессивное половое поведение их самцов может помочь в выживании зоопланктона.

Биология
# выживание
# планктон
# размножение
# рыбы
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно