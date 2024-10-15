Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Общепризнанно, что у японской популяции двойное происхождение, однако, детали не вполне ясны, поскольку смешение произошло в далеком прошлом. Разобраться в вопросе решили ученые из Токийского университета (Япония) под руководством Джонхён Кима и Дзюн Охаши. Их работа вышла в журнале Journal of Human Genetics.

«Порядка 80 процентов ядерного генома современных японцев — это наследие людей из Восточной и Северо-Восточной Азии. Но как так вышло, мы пока не совсем понимаем», — пояснил Охаши.

Генетическое разнообразие современных японцев объясняют две модели — двухстороннего и трехстороннего смешения. Первая гласит, что в периоды Яёй и Кофун (между 300 годом до нашей эри 538 годом нашей эры) шла одна волна миграции из единого источника. Вторая модель допускает два источника.

В эпоху Яёй пришельцы с Корейского полуострова смешались с коренным населением — носителями культуры Дзёмон, в результате чего сложилась предковая популяция современных японцев. Пришельцы же были потомками народов Восточной и Северо-Восточной Азии / © Kim et al 2024

Чтобы понять, какая из моделей ближе к истине, генетики проанализировали полный ядерный геном человека, чьи останки нашли при раскопках кладбища Доигахама эпохи Яёй. Данные сравнили с геномами древней и современной популяций из Восточной и Северо-Восточной Азии.

Оказалось, что люди эпохи Яёй и сменившей ее эпохи Кофун генетически близки и наследуют людям периода Дзёмон, а также восточным и северо-восточным азиатским предкам. Причем, люди Яёй генетически ближе к современной корейской популяции, чем современные японцы.

«Мы пришли к выводу, что большинство мигрантов на Японские острова прибыли с Корейского полуострова. А это значит, что модель трехстороннего смешения неверна», — подчеркнул исследователь.

Ученые не намерены останавливаться на достигнутом и планируют проанализировать больше геномов людей Яёй, чтобы понять, почему подавляющая доля ДНК современных японцев — неместного происхождения, и как шло смешение между людьми с континентальной Азии и коренным японским населением эпохи Дзёмон.

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