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20 минут назад
Андрей Папиш
42

Антропологи установили личность и причину гибели старшего офицера пропавшей экспедиции Франклина

5.2

Канадские специалисты провели генетический анализ останков погибших членов экспедиции Франклина, найденных на острове Кинг-Уильям, и выяснили, что найденная нижняя челюсть принадлежала британскому офицеру и капитану корабля «Эребус». Личность, которую удалось опознать, стала первой доказанной жертвой каннибализма.

Антропология
# арктика
# ДНК
# каннибализм
# корабли
# экспедиция Франклина
# Эребус
Корабль "Террор"
Один из двух кораблей экспедиции Франклина «Террор», выброшенный на лед, графика / © Wikimedia Commons, National Archives of Canada.

Под руководством британского мореплавателя и исследователя Арктики сэра Джона Франклина 19 мая 1845 года стартовала полярная экспедиция. Для Франклина это было четвертое предприятие. Опытный мореход планировал исследовать последнюю неразведанную часть Северо-Западного прохода, морского пути через Северный Ледовитый океан. Ранее многие безуспешно пытались открыть это направление.

Экспедиция вышла в море на двух бывших бомбардирских кораблях «Эребус» и «Террор», экипаж состоял из 134 человек, включая сэра Джона Франклина и еще 23 офицеров, но через некоторое время капитан отправил пятерых матросов обратно в Англию, что фактически спасло их от гибели. Последний раз «Эребус» и «Террор» видели два китобойных судна, когда в августе 1845 года мореплаватели пережидали непогоду, пришвартовавшись ко льдинам.

Вестей от членов экипажа не было в течение следующих двух лет, экспедиция пропала. Британия отправила на помощь несколько кораблей, но поиски ни к чему не привели.

Только в 1854 году шотландский врач и исследователь Северной Канады, изучая остров Кинг-Уильям, узнал от эскимосов, что те несколько лет назад видели примерно 40 человек, тащивших корабельную шлюпку, а после нашли тела со следами каннибализма.

Дагерротип офицера Джеймса Фицджеймса, капитана корабля «Эребус», сделанный Ричардом Бирдом, май 1845 года / © Journal of Archaeological Science: Reports, Douglas R. Stenton et al.

Следующие 160 лет проводились другие поисковые операции — в частности, удалось найти записи офицеров Фрэнсиса Крозье и Джеймса Фицджеймса. Последний сообщил: «Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 года, и общие потери от смертей в экспедиции на сегодняшний день составили девять офицеров и 15 человек». Затем археологи в 1990-х обнаружили скелеты и остатки другой лодки на западном побережье острова Кинг-Уильям, которые обозначили как археологические памятники NgLj-3 и NgLj-2.

Исследователи собрали в общей сложности 46 образцов (зубы, кости, волосы), из них выделили более 20 ДНК. По одному из образцов канадские ученые в 2021 году, как уже рассказывал Naked Science, установили личность бортового инженера Джона Грегори.

Два вида найденной в NgLj-2 нижней челюсти: они иллюстрируют антропогенные следы, соответствующие каннибализму. Слева — большая выемка, вырезанная на нижнем крае левого тела, справа — одна из двух маленьких выемок, вырезанных на заднем крае левого восходящего отростка / © Journal of Archaeological Science: Reports, Douglas R. Stenton et al.

На этот раз те же исследователи по генетическому материалу из второго правого моляра нижней челюсти и ДНК доноров-потомков определили, что изучаемые останки принадлежали офицеру Джеймсу Фицджеймсу. Также ученым удалось установить вероятную причину гибели мореплавателя. Результаты научной работы опубликовал журнал Journal of Archaeological Science: Reports.

Специалисты сравнили ДНК-профили Y-хромосомы потомка с базой генетических данных экспедиции и нашли совпадение с одним из зубов. Дальнейший анализ маркеров подтвердил высокую вероятность родства по отцовской линии.

На этом основании исследователи сделали вывод, что изучаемая нижняя челюсть принадлежала Фицджеймсу, капитану судна «Эребус». Офицер перенял командование кораблем после гибели сэра Джона Франклина. Памятник NgLj-2 в бухте Эребус идентифицировали как место смерти самого Фицджеймса.

Найденные ранее нехарактерные выемки и следы порезов на нижней челюсти Фицджеймса — один длиной 15 миллиметров, другой восемь миллиметров — свидетельствуют о том, что офицер стал жертвой каннибализма. По словам археологов, это первая доказанная жертва за 170 лет. Также трагическая гибель капитана «Эребуса» говорит о том, что отчаявшиеся члены экспедиции не обращали внимание ни на звание, ни на статус, когда пытались себя спасти.

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Антропология
# арктика
# ДНК
# каннибализм
# корабли
# экспедиция Франклина
# Эребус
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