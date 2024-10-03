В МТУСИ предложили новый подход для управления экстренного реагирования МЧС

Современные технологии изменили характер и количество доступной информации: общество привыкло к оперативному сбору и передаче данных в реальном времени. Все это привело к изменениям в системе реагирования на чрезвычайные ситуации: благодаря прямым трансляциям, сбору большого объема данных, регистрации и распространению информации через социальные сети оперативность реагирования на ЧС значительно возросла. Кроме того, информацию можно легко обрабатывать с помощью инструментов больших данных.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий поспособствовало переходу от централизованных моделей управления к краудсорсингу с использованием социальных сетей. Это благоприятно сказалось на процессах обработки информации и принятия решений.

Однако существуют проблемы с использованием и автоматической обработкой полученной информации: существующие платформы для интеграции групповых ресурсов, разделяющие запросы от пострадавших людей и координационных групп, не способны прогнозировать развитие входящих сообщений или чрезвычайных ситуаций в зонах с ограниченной связью. Существующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами.

Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС. В ходе исследования были проанализированы существующие способы применения больших данных в экстренных службах, а также исследована и описана их архитектура.

«Архитектура больших данных предназначена для поддержки разработки систем в разнообразных областях, объединяя архитектурные шаблоны и программные компоненты. Разработанная с участием более 600 ученых и специалистов, эта архитектура независима от конкретных поставщиков технологий и предназначена для инженеров, работающих с данными, ученых, системных архитекторов и разработчиков ПО.

В архитектуре выделены пять основных ролей: поставщик данных, потребитель данных, поставщик приложений для обработки данных, поставщик фреймворков и системный провайдер. Функции архитектуры включают подготовку и курирование данных (проверка, очистка, стандартизация), аналитику (извлечение знаний из данных), визуализацию (представление данных пользователю), и доступ (обработка запросов)», – рассказал Максим Шишкин.

Технологии больших данных играют важную роль в прогнозировании и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. До стихийных бедствий анализ больших данных помогает создавать устойчивые инфраструктуры и сообщества, а также разрабатывать планы по управлению рисками и уязвимостями. Мониторинг и прогнозирование позволяют лицам, принимающим решения, рассчитать риски и принимать обоснованные решения. При подготовке к стихийным бедствиям технологии больших данных улучшают планирование, координацию и информационную деятельность. Интеграция больших данных трансформировала процесс принятия решений, делая его более обоснованным и гибким.

«На основании проведенных исследований сделаны выводы, подтверждающие целесообразность и перспективность использования больших данных с автоматической обработкой в единых экстренных службах МЧС. Интеграция таких данных может оптимизировать и автоматизировать работу служб, повысить безопасность людей и предотвратить катастрофы, благодаря возможности прогнозировать развитие событий на всех стадиях ЧС», — отметил Максим Шишкин.

Из-за ресурсных и инфраструктурных ограничений процесс интеграции текущих служб идет очень медленно. Ожидается, что технология будет предоставляться как сервис для всех экстренных служб централизованно в масштабах страны и за ее пределами.

Материал подготовлен на основе статьи «Использование больших данных в единых экстренных службах», размещенной в сборнике «Телекоммуникации и информационные технологии».

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МТУСИ 45 статей Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.