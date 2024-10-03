Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В МТУСИ предложили новый подход для управления экстренного реагирования МЧС
Аспирант МТУСИ предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС.
Современные технологии изменили характер и количество доступной информации: общество привыкло к оперативному сбору и передаче данных в реальном времени. Все это привело к изменениям в системе реагирования на чрезвычайные ситуации: благодаря прямым трансляциям, сбору большого объема данных, регистрации и распространению информации через социальные сети оперативность реагирования на ЧС значительно возросла. Кроме того, информацию можно легко обрабатывать с помощью инструментов больших данных.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий поспособствовало переходу от централизованных моделей управления к краудсорсингу с использованием социальных сетей. Это благоприятно сказалось на процессах обработки информации и принятия решений.
Однако существуют проблемы с использованием и автоматической обработкой полученной информации: существующие платформы для интеграции групповых ресурсов, разделяющие запросы от пострадавших людей и координационных групп, не способны прогнозировать развитие входящих сообщений или чрезвычайных ситуаций в зонах с ограниченной связью. Существующие недостатки требуют создания методик и систем, способных эффективно интегрировать большие данные и автоматическую обработку для управления службами МЧС и едиными экстренными службами.
Аспирант МТУСИ Максим Шишкин предложил подход, который позволит объединить большие данные с автоматической обработкой для эффективного управления едиными службами экстренного реагирования МЧС. В ходе исследования были проанализированы существующие способы применения больших данных в экстренных службах, а также исследована и описана их архитектура.
«Архитектура больших данных предназначена для поддержки разработки систем в разнообразных областях, объединяя архитектурные шаблоны и программные компоненты. Разработанная с участием более 600 ученых и специалистов, эта архитектура независима от конкретных поставщиков технологий и предназначена для инженеров, работающих с данными, ученых, системных архитекторов и разработчиков ПО.
В архитектуре выделены пять основных ролей: поставщик данных, потребитель данных, поставщик приложений для обработки данных, поставщик фреймворков и системный провайдер. Функции архитектуры включают подготовку и курирование данных (проверка, очистка, стандартизация), аналитику (извлечение знаний из данных), визуализацию (представление данных пользователю), и доступ (обработка запросов)», – рассказал Максим Шишкин.
Технологии больших данных играют важную роль в прогнозировании и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. До стихийных бедствий анализ больших данных помогает создавать устойчивые инфраструктуры и сообщества, а также разрабатывать планы по управлению рисками и уязвимостями. Мониторинг и прогнозирование позволяют лицам, принимающим решения, рассчитать риски и принимать обоснованные решения. При подготовке к стихийным бедствиям технологии больших данных улучшают планирование, координацию и информационную деятельность. Интеграция больших данных трансформировала процесс принятия решений, делая его более обоснованным и гибким.
«На основании проведенных исследований сделаны выводы, подтверждающие целесообразность и перспективность использования больших данных с автоматической обработкой в единых экстренных службах МЧС. Интеграция таких данных может оптимизировать и автоматизировать работу служб, повысить безопасность людей и предотвратить катастрофы, благодаря возможности прогнозировать развитие событий на всех стадиях ЧС», — отметил Максим Шишкин.
Из-за ресурсных и инфраструктурных ограничений процесс интеграции текущих служб идет очень медленно. Ожидается, что технология будет предоставляться как сервис для всех экстренных служб централизованно в масштабах страны и за ее пределами.
Материал подготовлен на основе статьи «Использование больших данных в единых экстренных службах», размещенной в сборнике «Телекоммуникации и информационные технологии».
Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.
Авторы нового исследования провели сравнительный акустический анализ и выяснили, как именно люди подстраивают свою речь, чтобы собаки могли лучше понимать их.
Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Путин и пять сложных вопросов о климате: что вытекает из позиции президента?
Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии