Жара упростила речь политиков

Ученые проанализировали семь миллионов парламентских речей и пришли к выводу: политическая риторика сильно зависит от повышения температуры воздуха. В большей степени это касается пожилых деятелей и мужчин.

Повышение средней температуры воздуха на фоне изменений климата влияет не только на окружающую среду, но и на благосостояние человека. К примеру, вызывающая дискомфорт жара сказывается на здоровье, поведении, уровне активности, способности выражать мысли и чувства, когнитивных функциях. Страдают как студенты, вынужденные сдавать летом сессию, и офисные работники, так и политики. Это выяснили сотрудники Института демографических исследований имени Макса Планка в Ростоке (Германия) и Орхусского университета в Дании. Их статья вышла в журнале iScience.

«Сложность языка политиков неуклонно снижалась последние 200 лет. Кроме того, часто высказываются опасения из-за усиливающихся популистских движений и их видных лидеров, которые якобы используют менее сложный язык, чтобы апеллировать к своим избирателям и манипулировать ими», — отметили авторы научной работы.

Они решили проверить гипотезу о том, что жара негативно отражается на сложности речи политиков и приводит к упрощению их риторики. Это предположение основано на предыдущих исследованиях, в которых ученые установили связь между температурой воздуха и способностью хорошо справляться с различными когнитивными задачами.

С помощью индекса «удобочитаемости», разработанного в 1970-х Рудольфом Флешем и Питером Кинкейдом для оценки сложности восприятия текста по длине слов и предложений, исследователи проанализировали 7 425 184 парламентские речи 28 523 политиков из восьми стран, прозвучавшие в Вашингтоне (1950-2017 годы), Лондоне (1989-2019), Вене (1996-2018), Амстердаме (1996-2018), Веллингтоне (Новая Зеландия, 1989-2019-е), Копенгагене (1996-2018), Мадриде (1996-2018), Бонне (1950-1999) и Берлине (1999-2019). При этом учитывали возраст и пол ораторов, а также среднюю температуру в день выступления. Ученые использовали интервалы на основе 10 диапазонов: ниже 0 °C; 0-3 °С; 3-6 °С; 6-9 °С; от 9 до 12 °С; 12-18 °С (зона комфорта); от 18 до 21 °С; от 21до 24 °С; от 24 до 27 °С; выше 27 °С.

«Мы наблюдали наибольшее снижение уровня владения языком у политиков при высоких средних температурах (24-27 °С и от 27 °С), в меньшей степени — при 18-21 °С, но не в холодные дни. По сути, жара (выше 27 °C) опускала показатель по индексу Флеша — Кинкейда на −0,05 или −0,45 процента. Это примерно соответствует более низкому уровню образования», — рассказали авторы статьи.

Влияние средней температуры на сложность речи политиков / © iScience, 2024

Исследователи уточнили, что более теплая погода отразилась в основном на длине слов, которые использовали политики, — они сократились на 3,3 процентных пункта, в то время как влияние на длину предложений оказалось нулевым. То есть политические деятели предпочитали короткие лексемы, выступая в жаркие дни.

На примере Германии ученые подробнее рассмотрели возрастные группы ораторов: в первый квартиль вошли выступления политиков в возрасте от 19 до 44 лет, во второй — от 45 до 50 лет, в третий — от 51 до 56 лет, в четвертый — старше 57 лет. Как выяснилось, от жары (выше 27 °C) страдали все деятели, существенных различий в плане возраста не было. Однако температура воздуха от 21 до 24 °C повлияла только на пожилых политиков: значит, в их случае тепло начинает играть роль при более низких показателях.

Что касается половых различий, то температура от 24 °C в большей степени воздействовала на политиков-мужчин, нежели на женщин. Такой вывод ожидаем, но различия нельзя назвать статистически значимыми — вероятно, из-за того, что женщины недостаточно представлены в парламентах.

«Мы получили первые доказательства того, что на сложность речи политиков — важнейшего элемента политического дискурса — влияют не только стратегические и законодательные факторы, но и физиологические процессы, запускаемые окружающей средой. Выяснение причин, почему так происходит, выходит за рамки нашей работы, хотя есть несколько возможных объяснений. В целом экстремальные (то есть те, что доставляют дискомфорт. — Прим. ред.) температуры влекут более высокую нагрузку на терморегуляцию организма: этой системе приходится работать активнее, чтобы поддерживать температуру тела на уровне около 37 °C», — подытожили исследователи.

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