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Участники мероприятия узнают про необычные каменные сооружения, которыми усеяна местность Центрального Кавказа.
О мероприятии
Гористая местность Центрального Кавказа усеяна необычными древними каменными сооружениями — боевыми башнями. Эти молчаливые стражи на фоне горных пейзажей поражают воображение как исследователей, так и обывателей.
Архитектурные традиции этих внушительных зданий были заложены предками ингушей. Лучше всего сохранились башни XIII–XVII веков, что, в свою очередь, определяет новый период возрождения башенного строительства в этом регионе.
По широко распространенному мнению исследователей материальной культуры горских народов, именно боевые башни являются вершиной архитектурного мастерства ингушей. На первом этаже башни обычно размещали пленников и арестантов, а также хранили запасы еды. Во время осады второй этаж служил жилым помещением, а самые верхние уровни становились наблюдательными пунктами и местом размещения воинов. Здесь находился весь необходимый арсенал оружия и отсюда бойцы осыпали противника стрелами, стреляли из ружей.
Башни строили в стратегически важных местах, которые выбирались весьма тщательным образом. К примеру, там, где располагался вход в долину, перекресток нескольких дорог или речная переправа. Место расположения башни должно было противостоять суровым стихийным бедствиям — лавинам или оползням.
И в настоящее время каждый ингуш знает свою фамилию, свой род, каждому из которых в средневековой Ингушетии принадлежал свой башенный комплекс. Неслучайно в Средние века Ингушетию называли Страной башен. Об этом расскажет этнолог, кандидат исторических наук Танзила Чабиева.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
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