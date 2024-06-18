О мероприятии

Гористая местность Центрального Кавказа усеяна необычными древними каменными сооружениями — боевыми башнями. Эти молчаливые стражи на фоне горных пейзажей поражают воображение как исследователей, так и обывателей.

Архитектурные традиции этих внушительных зданий были заложены предками ингушей. Лучше всего сохранились башни XIII–XVII веков, что, в свою очередь, определяет новый период возрождения башенного строительства в этом регионе.

По широко распространенному мнению исследователей материальной культуры горских народов, именно боевые башни являются вершиной архитектурного мастерства ингушей. На первом этаже башни обычно размещали пленников и арестантов, а также хранили запасы еды. Во время осады второй этаж служил жилым помещением, а самые верхние уровни становились наблюдательными пунктами и местом размещения воинов. Здесь находился весь необходимый арсенал оружия и отсюда бойцы осыпали противника стрелами, стреляли из ружей.

Башни строили в стратегически важных местах, которые выбирались весьма тщательным образом. К примеру, там, где располагался вход в долину, перекресток нескольких дорог или речная переправа. Место расположения башни должно было противостоять суровым стихийным бедствиям — лавинам или оползням.

И в настоящее время каждый ингуш знает свою фамилию, свой род, каждому из которых в средневековой Ингушетии принадлежал свой башенный комплекс. Неслучайно в Средние века Ингушетию называли Страной башен. Об этом расскажет этнолог, кандидат исторических наук Танзила Чабиева.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация