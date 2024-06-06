Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают, какие существуют аэродинамические схемы летательного аппарата.
О мероприятии
Что такое подъемная сила и какие силы действуют на самолет во время полета? Из каких основных элементов состоит конструкция летательного аппарата (ЛА) и какие существуют аэродинамические схемы ЛА? Ответы на эти и многие другие вопросы даст инженер ФАУ «ЦАГИ» Иван Сергеевич Иванушкин.
В процессе научно-познавательной лекции слушатели узнают:
- об обтекании, различных режимах полета, и что происходит при превышении допустимого угла атаки;
- о видах аэродинамических труб (АДТ), их классификации;
- познакомятся с устройством аэродинамической трубы и принципами проведения аэродинамического эксперимента;
- выяснят, какая аэродинамическая схема ЛА наиболее эффективна в зависимости от решаемых задач и области применения.
проспект Мира, 119с57
Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 самых высоких сооружений мира
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Взгляд с другой стороны океана. Что вы знаете об участии США и их союзников во Второй мировой войне? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии