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Инфографика: стоимость зарядки электромобиля в Европе

На представленной ниже инфографике показана средняя стоимость зарядки электромобиля на 100 километров пути на общественной станции в разных странах Европы. Данные получили специалисты Европейской обсерватории альтернативного топлива (EAFO) по состоянию на 2024 год.

Стоимость зарядки электромобиля в странах Европы / © visualcapitalist

Информацию о ценах предоставили операторы общественных станций быстрой зарядки, затем специалисты EAFO рассчитали среднюю цену для каждой страны. Чтобы учесть разницу между электромобилями, для этого набора данных рассматривали Tesla Model 3.

Для большей части Европы стоимость зарядки составляет до пяти евро (примерно 530 рублей по курсу) на 100 километров. Дешевле всего зарядка электромобиля обойдется жителям Исландии, а дороже всего — Норвегии, так как в этой стране цены почти на все товары на 25% выше, чем в среднем по Евросоюзу.

В России, которая не упомянута в рейтинге EAFO, по данным Autonews на весну 2023 года, зарядить электромобиль на 100 километров пути стоило примерно 230-375 рублей.