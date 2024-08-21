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Стратосферный дирижабль Sceye совершил первый суточный полет

Американская компания Sceye сообщила о завершение новых испытаний своих стратосферных дирижаблей. Красивые, серебряные аппараты представляют собой универсальные платформы связи для покрытия больших площадей с малой плотностью населения, чтобы предоставить местным жителям услуги связи и интернета без строительства вышек.

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye

Стратосферный дирижабль Sceye во время суточного полета 15 августа продемонстрировал способность заряжать свои батареи в течение светового дня с помощью системы гибких солнечных панелей, а затем использовать эту энергию, чтобы находится в воздухе на высоте 18,5 тысяч метров всю ночь.

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye

Согласно планам компании, находясь в воздухе (предположительно в течение нескольких месяцев), стратосферный дирижабль также будет способен выполнять такие задачи, как предоставление широкополосного интернета удаленным от цивилизации сообществам, вести мониторинг климата и окружающей среды, а также отслеживание лесных пожаров и других стихийных бедствий.

Стратосферный дирижабль Sceye / © Sceye

Стратосферный дирижабль Sceye уже совершил в общей сложности 20 испытательных полетов и еще два запланированы на конец 2024 года. Если они пройдут успешно, то компания Sceye планирует ввести свои аппараты в коммерческую эксплуатацию в 2025 году.