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Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Американская компания Maxar Intelligence18 июля опубликовала первые изображения, полученные с помощью новейших спутников WorldView Legion, которые способны делать точные изображения небольших объектов и особенностей поверхности Земли.

Спутниковый снимок мэрии Сан-Франциско, опубликованный 18 июля 2024 года. На крыше здания видны солнечные панели, разметка полос на дороге и уличные фонари / © Maxar

WorldView Legion представляют собой новейшее созвездие спутников съемки Земли с высоким разрешением. Первые два аппарата WorldView Legion отправились на орбиту в мае 2024 года, сейчас продолжается процесс их ввода в эксплуатацию и калибровки оборудования.

Развязка в Калифорнии / © Maxar

Компания намерена запустить еще четыре из шести запланированных спутников созвездия WorldView Legion и ввести их в эксплуатацию до конца 2024 года.

Футбольные поля в Сакраменто / © Maxar