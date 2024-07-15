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Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Министерство науки и технологий Китая опубликовало новые руководящие принципы по научным исследованиям в области редактирования генома человека. Эти меры знаменуют собой последнюю попытку страны ужесточить надзор за этическими нормами после того, как молекулярный биолог Хэ Цзянькуя (He Jiankui) потряс мир сообщением о рождении генетически модифицированных девочек-близнецов.

Китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуя, который путем воздействия на ген CCR5 методом CRISPR-Cas9 помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами / © Getty Images

КНР запретила все клинические исследования, включающие редактирование генома зародышевой линии.

«Любые клинические исследования, включающие редактирование генома зародышевой линии — безответственны и недопустимы», — говорится в этических принципах исследований по редактированию генома человека, опубликованных Министерством науки и технологий Китая.

Однако власти оставили лазейку: клинические исследования могут быть возможны только тогда, когда ожидаемый эффект, риски и альтернативные варианты полностью изучены и взвешены, вопросы безопасности и эффективности решены, а также при наличии широкого общественного консенсуса, тщательной оценки и строгого надзора.

Дело Хэ Цзянькуя, в котором фигурировали первые в мире дети с отредактированным геномом, вызвало бурную реакцию в Китае и за его пределами. Молекулярный биолог освободился из тюрьмы в апреле 2022 года после отбытия трехлетнего срока за незаконную медицинскую практику.

Этот случай подтолкнул КНР к ужесточению правил, касающихся исследований по редактированию генома, и созданию в 2019 году национального комитета по этике науки и технологий.

В 2022-м комитет выпустил первое комплексное руководство по усилению этического управления в сфере науки и технологий, включая мониторинг рисков и наказание за нарушения.

С тех пор Китай также издал национальный регламент этической экспертизы биологических и медицинских исследований с участием людей.

В Великобритании, Канаде, Австралии, ряде стран Западной Европы и Южной Корее действуют законы, запрещающие исследования в области редактирования генома человека.