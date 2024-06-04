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Главу NASA уличили в незнании астрономии

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Билл Нельсон во время слушаний в конгрессе заявил, что на обратной стороне Луны всегда «темно», и не смог объяснить, почему Китай решил отправить туда посадочный аппарат «Чанъэ-6».

Билл Нельсон / © Al Drago / Reuters

«Как вы думаете, чего пытаются добиться китайцы на обратной стороне Луны?» — спросил Нельсона член палаты представителей Дэвид Трон.

«Они собираются посадить [свой] модуль на обратной стороне Луны — на той стороне, где всегда темно. Мы же не планируем туда лететь», — ответил глава NASA.

«А почему нет?» — добавил Трон.

«Мы не знаем, что находится на обратной стороне Луны. Нам выгоднее отправиться на Южный полюс, потому что, по нашему мнению, именно там находится вода», — отметил Нельсон.

Однако конгрессмен из Мэриленда решил настоять на том, чтобы Нельсон объяснил, почему китайцы стали покорять обратную сторону естественного спутника Земли.

«Как вы думаете, почему они приняли такое решение? Мне любопытно», — спросил Трон.

«Понятия не имею», — парировал 81-летний Нельсон.