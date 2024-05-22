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Семь ожидаемых научно-фантастических книг, которые выходят в 2024 году

Некоторые из этих произведений были написаны много лет назад, но сначала не понравились издателям. Другие ждали качественного русского перевода. Мы выбрали семь книг, описание которых показалось нам интересным.

© culture.ru, Jacob Abrams

1. Роберт Сойер, The Oppenheimer Alternative («Оппенгеймер. Альтернатива»)

К известному фильму отношения не имеет.

Ученые, которые в минувшем веке создавали оружие массового поражения, получают информацию: примерно в в 2030-м году наша планета должна погибнуть. Поэтому они берутся за разработку, призванную спасти Землю. В проекте участвует даже Эйнштейн.

2. Рэй Нэйлер, The Mountain in the Sea («Гора в море»)

Про популярный вопрос общения с другой цивилизацией. Открыты разумные осьминоги, которые знают что-то такое, благодаря чему можно стать неприлично богатым. Но рассказывать это не хотят и вообще дружить с людьми не желают…

3. Нейтан Баллингруд, The Strange («Странное»)

Американцы колонизировали Марс около века назад и устроили там свой Дикий Запад. Космический вестерн с декорациями Красной планеты.

4. Андреас Брандхорст, Das Schiff («Корабль»)

Восстание машин прошло 6 тысяч лет назад. Оставшихся в живых людей здесь не уважают, они в этом мире вообще стали чем-то вроде собачек. Но тут появляются инопланетяне, с которыми общаться получается только у представителей человечества. Будут ли пришельцы помогать людям справиться с вредными машинами?..

5. К. У. Джетер, Dr. Adder («Доктор Аддер»)

Тот случай, когда издатели сначала испугались смелого сюжета. Книга написана в 1972-м, но выпустили ее впервые только в 80-х.

Киберпанк: будущее, главный герой — пластический хирург. Специализируется на том, что модифицирует тела клиентов в угоду их очень специфическим вкусам… Там еще и продолжения планируются.

6. Хью Хауи, The Sand Chronicles («Песчаные хроники»)

Хроники, потому что дилогия. Постапокалипсис в виде засыпанной песком Земли. Существуют специальные люди, которые ныряют в глубину дюн и достают что-то ценное. Главный герой решает тоже приобщиться к уважаемой профессии и даже находит город из легенд, но что-то идет не так…

7. Микайя Джонсон, The Space Between Worlds («Пространство между мирами»)

Про путешествия в параллельные миры. Главная героиня уже закалена жизнью, а потом еще и другими реальностями. Поэтому ее частенько выбирают для опасных путешествий. Вроде и работа уважаемая, но стоит ли так рисковать?…