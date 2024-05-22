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Семь ожидаемых научно-фантастических книг, которые выходят в 2024 году
Некоторые из этих произведений были написаны много лет назад, но сначала не понравились издателям. Другие ждали качественного русского перевода. Мы выбрали семь книг, описание которых показалось нам интересным.
1. Роберт Сойер, The Oppenheimer Alternative («Оппенгеймер. Альтернатива»)
К известному фильму отношения не имеет.
Ученые, которые в минувшем веке создавали оружие массового поражения, получают информацию: примерно в в 2030-м году наша планета должна погибнуть. Поэтому они берутся за разработку, призванную спасти Землю. В проекте участвует даже Эйнштейн.
2. Рэй Нэйлер, The Mountain in the Sea («Гора в море»)
Про популярный вопрос общения с другой цивилизацией. Открыты разумные осьминоги, которые знают что-то такое, благодаря чему можно стать неприлично богатым. Но рассказывать это не хотят и вообще дружить с людьми не желают…
3. Нейтан Баллингруд, The Strange («Странное»)
Американцы колонизировали Марс около века назад и устроили там свой Дикий Запад. Космический вестерн с декорациями Красной планеты.
4. Андреас Брандхорст, Das Schiff («Корабль»)
Восстание машин прошло 6 тысяч лет назад. Оставшихся в живых людей здесь не уважают, они в этом мире вообще стали чем-то вроде собачек. Но тут появляются инопланетяне, с которыми общаться получается только у представителей человечества. Будут ли пришельцы помогать людям справиться с вредными машинами?..
5. К. У. Джетер, Dr. Adder («Доктор Аддер»)
Тот случай, когда издатели сначала испугались смелого сюжета. Книга написана в 1972-м, но выпустили ее впервые только в 80-х.
Киберпанк: будущее, главный герой — пластический хирург. Специализируется на том, что модифицирует тела клиентов в угоду их очень специфическим вкусам… Там еще и продолжения планируются.
6. Хью Хауи, The Sand Chronicles («Песчаные хроники»)
Хроники, потому что дилогия. Постапокалипсис в виде засыпанной песком Земли. Существуют специальные люди, которые ныряют в глубину дюн и достают что-то ценное. Главный герой решает тоже приобщиться к уважаемой профессии и даже находит город из легенд, но что-то идет не так…
7. Микайя Джонсон, The Space Between Worlds («Пространство между мирами»)
Про путешествия в параллельные миры. Главная героиня уже закалена жизнью, а потом еще и другими реальностями. Поэтому ее частенько выбирают для опасных путешествий. Вроде и работа уважаемая, но стоит ли так рисковать?…
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Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.
Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.
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