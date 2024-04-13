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Пять научно-фантастических фильмов и сериалов по мотивам компьютерных игр
Суббота – прекрасное время для просмотра сериалов. А если вы такой же любитель научной фантастики, то этот список именно для вас. Список построен без учета рейтингов и распределения мест.
1. Фоллаут (Fallout, 2024)
IMDb: 8.7 (16 643), Кинопоиск: 8.06 (3 274)
«Fallout» – сериал, основанный на популярной серии видеоигр с одноимённым названием, созданной компанией Bethesda Game Studios. Сюжет игр обычно вращается вокруг выживания и исследования пустошей, борьбы за власть, а также взаимодействия с различными фракциями и персонажами. Основными элементами являются поиск ресурсов, крафтинг, сражения и принятие выборов, влияющих на исход игры.
Стоит ли смотреть? Да, но не стоит завышать ожидания.
2. Гало (Halo, 2022)
IMDb: 7.3 (85 504), Кинопоиск: 7.75 (112 231)
«Halo» – это научно-фантастическая франшиза, действие которой разворачивается в далёком будущем, где человечество вовлечено в войну с инопланетным союзом, известным как «Центральная Раса».
Основной герой – Мастер Чиф, суперсолдат, известный как Спартанец-117, который сражается против врагов и защищает человеческие колонии. В играх «Halo» акцент делается как на сюжетные линии, так и на многопользовательские режимы.
Стоит ли смотреть? Однозначно, если вы фанат научной фантастики. Но до 10-ки не дотягивает.
3. Обитель зла (Silent Hill, 2002)
IMDb: 6.6 (287 788), Кинопоиск: 7.56 (268 076)
«Фильм “Обитель зла”» основан на популярной серии видеоигр от Capcom и включает в себя несколько фильмов, созданных режиссёром Полом У. С. Андерсоном. Эта франшиза сочетает в себе элементы научной фантастики, ужасов и боевика.
Сюжет фильмов вращается вокруг корпорации Umbrella Corporation, которая разработала вирус, превращающий людей в зомби, и случайно выпустила его, вызвав глобальный апокалипсис. Главные герои, включая Элис, бывшую сотрудницу Umbrella Corporation, и их союзников, сражаются против зомби, а также против корпорации и её коварных экспериментов.
Стоит ли смотреть? Скорее нет, чем да. Но, если любили игру, то посмотреть можно.
4. «Дум», (Doom, 2005)
IMDb: 5.2 (118 559), Кинопоиск: 5.90 (95 650)
«Дум» (Doom) – ненаучно-фантастический фильм, вышедший в 2005 году. Он является адаптацией популярной серии компьютерных игр с тем же названием, созданных компанией id Software. Режиссёры фильма: Эндрю Гоулд и Льюис Р. Гильберт.
Сюжет фильма разворачивается на космической станции на Марсе, где группа военных морской пехоты оказывается втянутой в битву с существами после открытия портала в ад. Главный персонаж, Джон Грим, вместе со своими соратниками отправляется на миссию, чтобы остановить вторжение сил зла и предотвратить глобальную катастрофу.
Стоит ли смотреть? Нет, только время потратите.
5. «Кингсглейв» (Final Fantasy XV, 2016)
IMDb: 6.7 (23 094), Кинопоиск: 6.99 (10 444)
«Кингсглейв: Последняя фантазия XV» – это полнометражный компьютерный анимационный фильм, выпущенный в 2016 году. Фильм является частью медиафраншизы Final Fantasy XV и служит дополнением к сюжету одноимённой видеоигры.
Стоит ли смотреть? Только фанатам игры.
Да, к научной фантастике данный фильм не имеет никакого отношения. С удивлением обнаружил, что Sci-Fi фильмов и сериалов по мотивам игр не набралось и десятки. Но чем-то нужно было заполнить список и ничего другого не нашлось. Может я что-то пропустил и вы могли бы поделиться этим в комментариях?
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