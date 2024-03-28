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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +254
Посты: 332

Опубликованы снимки победителей конкурса World Nature Photography Awards 2024

Жюри премии World Nature Photography Awards объявило победителей конкурса, посвященного лучшим фотографиям дикой природы 2024 года. Британский фотограф Трейси Лунд получила главный приз за потрясающий портрет пары олуш, охотящихся у побережья Шетландских островов.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса, олуши под водой / © Tracey Lund
Снимок абсолютного победителя конкурса, олуши под водой / © Tracey Lund
Снимок, получивший второе место / © Laskshitha Karunarathhna
Снимок, получивший второе место / © Laskshitha Karunarathhna
Снимок, получивший третье место / © Jouni Erola 
Снимок, получивший третье место / © Jouni Erola 
Первое место в категории «Портреты животных», черный удильщик / © Nicolas Remy 
Первое место в категории «Портреты животных», черный удильщик / © Nicolas Remy 
Второе место в категории «Портреты животных» / © Michael Stavrakakis
Второе место в категории «Портреты животных» / © Michael Stavrakakis
Третье место в категории «Портреты животных» / © Partha Roy 
Третье место в категории «Портреты животных» / © Partha Roy 
Первое место в категории «Поведение млекопитающих», гепард атакует зебр / © Alex Brackx
Первое место в категории «Поведение млекопитающих», гепард атакует зебр / © Alex Brackx
Второе место в категории «Поведение млекопитающих» / © Elizabeth Yicheng Shen
Второе место в категории «Поведение млекопитающих» / © Elizabeth Yicheng Shen
Третье место в категории «Поведение млекопитающих» / © Lukas Walter
Третье место в категории «Поведение млекопитающих» / © Lukas Walter
Первое место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся», морская игуана, на голове которой сидит лавовая ящерица / © John Seager 
Первое место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся», морская игуана, на голове которой сидит лавовая ящерица / © John Seager 
Второе место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся» / © Karthik Ak
Второе место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся» / © Karthik Ak
Третье место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся» / © Rafal Dymarkowski
Третье место в категории «Поведение земноводных и пресмыкающихся» / © Rafal Dymarkowski
Первое место в категории «Поведение беспозвоночных», крабы на Галапагосских островах / © Bill Klipp
Первое место в категории «Поведение беспозвоночных», крабы на Галапагосских островах / © Bill Klipp
Второе место в категории «Поведение беспозвоночных» / © Panagiotis Dalagiorgos
Второе место в категории «Поведение беспозвоночных» / © Panagiotis Dalagiorgos
Третье место в категории «Поведение беспозвоночных» / © Kevin Blackwell
Третье место в категории «Поведение беспозвоночных» / © Kevin Blackwell
Первое место в категории «Искусство природы», золото-ледяная река в Исландии / © Miki Spitzer
Первое место в категории «Искусство природы», золото-ледяная река в Исландии / © Miki Spitzer
Второе место в категории «Искусство природы» / © Robert J. Ross
Второе место в категории «Искусство природы» / © Robert J. Ross
Третье место в категории «Искусство природы» / © Vittorio Ricci 
Третье место в категории «Искусство природы» / © Vittorio Ricci 
Первое место в категории «Растения и грибы», цветок тисмии Thismia thaithongiana, эндемика горы Дой-Хуа-Мот, расположенной на западе Таиланда  / © Chatree Lertsintanakorn
Первое место в категории «Растения и грибы», цветок тисмии Thismia thaithongiana, эндемика горы Дой-Хуа-Мот, расположенной на западе Таиланда 

/ © Chatree Lertsintanakorn

Второе место в категории «Растения и грибы» / © Dr Martin Stevens
Второе место в категории «Растения и грибы» / © Dr Martin Stevens
Третье место в категории «Растения и грибы» / © Radoslav Sviretsov
Третье место в категории «Растения и грибы» / © Radoslav Sviretsov
Первое место в категории «Под водой», касатка охотится за сельдью / © Andy Schmid
Первое место в категории «Под водой», касатка охотится за сельдью / © Andy Schmid
Второе место в категории «Под водой» / © Philip Hamilton
Второе место в категории «Под водой» / © Philip Hamilton
Третье место в категории «Под водой» / © Giovanni Crisafulli
Третье место в категории «Под водой» / © Giovanni Crisafulli
Первое место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля», зима в Стоккснесе, Исландия. Пляж с черным песком и величественная гора Вестрахорн / © Ivan Pedretti 
Первое место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля», зима в Стоккснесе, Исландия. Пляж с черным песком и величественная гора Вестрахорн / © Ivan Pedretti 
Второе место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля»/ © Francisco Negroni 
Второе место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля»/ © Francisco Negroni 
Третье место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля» / © Cari Letelier
Третье место в категории «Ландшафты и окружающая среда планеты Земля» / © Cari Letelier
Первое место в категории «Черное и белое», леопард приблизился к пруду в заповеднике в Кении / © Richard Li
Первое место в категории «Черное и белое», леопард приблизился к пруду в заповеднике в Кении / © Richard Li
Второе место в категории «Черное и белое» / © Tom Way
Второе место в категории «Черное и белое» / © Tom Way
Третье место в категории «Черное и белое» / © Tom Nickels
Третье место в категории «Черное и белое» / © Tom Nickels
Первое место в категории «Животные в естественной среде обитания», нубийские козероги сражаются на краю скалы на фоне красивых гор пустыни Зин / © Amit Eshel
Первое место в категории «Животные в естественной среде обитания», нубийские козероги сражаются на краю скалы на фоне красивых гор пустыни Зин / © Amit Eshel
Второе место в категории «Животные в естественной среде обитания» / © Thomas Vijayan
Второе место в категории «Животные в естественной среде обитания» / © Thomas Vijayan
Третье место в категории «Животные в естественной среде обитания» / © Dr Tom Shlesinger
Третье место в категории «Животные в естественной среде обитания» / © Dr Tom Shlesinger
Первое место в категории «Городская дикая природа», гнездо, построенное птицами в старой игрушке / © Roy Wiesner
Первое место в категории «Городская дикая природа», гнездо, построенное птицами в старой игрушке / © Roy Wiesner
Второе место в категории «Городская дикая природа» / © Roman Willi
Второе место в категории «Городская дикая природа» / © Roman Willi
Третье место в категории «Городская дикая природа» / © Adam Horvath
Третье место в категории «Городская дикая природа» / © Adam Horvath
Первое место в категории «Природная фотожурналистика», детеныш калифорнийского морского льва играет с мусором / © Celia Kujala
Первое место в категории «Природная фотожурналистика», детеныш калифорнийского морского льва играет с мусором / © Celia Kujala
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# «Мрия»
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# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
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# анализ ДНК
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