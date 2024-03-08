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Roman Markin
Roman Markin
6 минут назад
Рейтинг: +293
Посты: 152

Вышел финальный трейлер «Задачи трех тел»

Премьера состоится уже 21 марта. Тогда и выйдут все восемь эпизодов первого сезона. Сериал не является продолжением экранизации саги, которую сняли в Китае. А в случае успеха Netflix планирует снять еще два сезона. 

Сообщество
# «Задача трех тел»
# sci-fi
# научная фантастика
# сериалы
Кадр из трейлера сериала «Задача трех тел» / © Netflix
Кадр из трейлера сериала «Задача трех тел» / © Netflix

Научно-фантастический сериал «Задача трех тел» является адаптацией культового произведения 2006 года китайского автора Лю Цысиня. Сюжет сериала строится вокруг серии таинственных убийств, предвещающих возможное вторжение инопланетной расы.

Трейлер сериала «Задача трех тел» / © Netflix

Стоит отметить, что над сериалом работали создатели «Игры престолов» – Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, которые выразили надежду, что оправдают надежды фанатов и они смогут выпустить также второй и третий сезоны, тем самым экранизировав всю трилогию Лю Цысаня («Темный лес» (2008) и «Вечная жизнь Смерти» (2010)). 

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