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«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта
Министерство обороны Великобритании сообщило, что 30 января у побережья Флориды «произошла аномалия» во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident II.
Атомная подводная лодка HMS Vanguard, на борту которой находился британский министр обороны Грант Шаппс, должна была произвести пуск ракеты впервые после провальных испытаний в 2016 году. Тогда Шаппс тоже лично наблюдал за стартом.
Выброс ракеты из шахты прошел штатно, но ускорители первой ступени не сработали, и 58-тонная Trident II с потенциально ядерной боеголовкой упала в океан в непосредственной близости от субмарины, с которой была запущена. Это второй неудачный пуск Trident II.
«HMS Vanguard и ее экипаж доказали готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу», — говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.
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