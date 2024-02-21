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«Произошла аномалия»: британская межконтинентальная баллистическая ракета упала сразу после старта

Атомная подводная лодка HMS Vanguard запускает ракету Trident II во время предыдущего испытания / © FRPU

Атомная подводная лодка HMS Vanguard, на борту которой находился британский министр обороны Грант Шаппс, должна была произвести пуск ракеты впервые после провальных испытаний в 2016 году. Тогда Шаппс тоже лично наблюдал за стартом.

Выброс ракеты из шахты прошел штатно, но ускорители первой ступени не сработали, и 58-тонная Trident II с потенциально ядерной боеголовкой упала в океан в непосредственной близости от субмарины, с которой была запущена. Это второй неудачный пуск Trident II.

«HMS Vanguard и ее экипаж доказали готовность управлять непрерывными морскими средствами сдерживания Великобритании, пройдя все тесты во время недавних контрольно-тестовых пусков, подтверждающих, что подводная лодка может вернуться в строй после тщательного технического обслуживания. Испытание подтвердило эффективность британских сил ядерного сдерживания, в котором мы абсолютно уверены. Во время испытания произошла аномалия. По соображениям национальной безопасности мы не можем предоставить дополнительную информацию по этому вопросу», — говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.