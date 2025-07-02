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Приостановка регулирования ИИ приведет мир к «катастрофе масштаба Чернобыля», заявил эксперт

Английский ученый и всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта Стюарт Джонатан Рассел в интервью изданию Euractiv заявил, что приостановка реализации европейского Закона об ИИ, которую сегодня рассматривает Европейская комиссия, станет опасной ошибкой и может привести к «катастрофе масштаба Чернобыля».

Стюарт Джонатан Рассел / © Yuan Chen / VCG via Getty Images

При этом профессор Рассел отметил, что Закон об ИИ даже в его самой жесткой форме слишком мягок, чтобы защитить человечество от будущих рисков. Ведь штраф в пару процентов от прибыли — не мера, если речь идет о системах, способных захватить контроль над цивилизацией и планетой.

По мнению Рассела и других экспертов в области ИИ, включая лауреатов Нобелевской премии Джеффри Хинтона и Дарона Аджемоглу, в закон следует включить обязательные внешние аудиты GPT-подобных систем. Сегодня, даже если система невероятно опасна, ничто не мешает ей выйти на рынок, подытожил Рассел.