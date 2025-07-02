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Приостановка регулирования ИИ приведет мир к «катастрофе масштаба Чернобыля», заявил эксперт
Английский ученый и всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта Стюарт Джонатан Рассел в интервью изданию Euractiv заявил, что приостановка реализации европейского Закона об ИИ, которую сегодня рассматривает Европейская комиссия, станет опасной ошибкой и может привести к «катастрофе масштаба Чернобыля».
При этом профессор Рассел отметил, что Закон об ИИ даже в его самой жесткой форме слишком мягок, чтобы защитить человечество от будущих рисков. Ведь штраф в пару процентов от прибыли — не мера, если речь идет о системах, способных захватить контроль над цивилизацией и планетой.
По мнению Рассела и других экспертов в области ИИ, включая лауреатов Нобелевской премии Джеффри Хинтона и Дарона Аджемоглу, в закон следует включить обязательные внешние аудиты GPT-подобных систем. Сегодня, даже если система невероятно опасна, ничто не мешает ей выйти на рынок, подытожил Рассел.
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Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
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В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
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