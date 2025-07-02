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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Сегодня, 18:19
Рейтинг: +409
Посты: 906

Приостановка регулирования ИИ приведет мир к «катастрофе масштаба Чернобыля», заявил эксперт

Английский ученый и всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта Стюарт Джонатан Рассел в интервью изданию Euractiv заявил, что приостановка реализации европейского Закона об ИИ, которую сегодня рассматривает Европейская комиссия, станет опасной ошибкой и может привести к «катастрофе масштаба Чернобыля».

Сообщество
# законы
# ИИ
# технологии
Стюарт Джонатан Рассел / © Yuan Chen / VCG via Getty Images
Стюарт Джонатан Рассел / © Yuan Chen / VCG via Getty Images

При этом профессор Рассел отметил, что Закон об ИИ даже в его самой жесткой форме слишком мягок, чтобы защитить человечество от будущих рисков. Ведь штраф в пару процентов от прибыли — не мера, если речь идет о системах, способных захватить контроль над цивилизацией и планетой.

По мнению Рассела и других экспертов в области ИИ, включая лауреатов Нобелевской премии Джеффри Хинтона и Дарона Аджемоглу, в закон следует включить обязательные внешние аудиты GPT-подобных систем. Сегодня, даже если система невероятно опасна, ничто не мешает ей выйти на рынок, подытожил Рассел.

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# авиация
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# животноводство
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# Восточная Африка
# движение тектонических плит
# земная кора
# литосферные плиты
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# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
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Астрономия
# внеземная жизнь
# Джеймс Уэбб
# звезды
# обитаемые планеты
# статистика
# экзопланеты
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Татьяна

Подтверждена гипотеза о древнейшей земной коре, сохранившейся в Канаде

Происхождение и возраст земной коры долгое время занимает умы исследователей. Международная комиссия по стратиграфии рассматривает серые гнейсы Акасты в Канаде как переход к архею. В них обнаружили осколки цирконов возрастом более четырех миллиардов лет, то есть принадлежащие предыдущему эону — катархею. Возможно, эти минералы входили в состав первичной земной коры, которая исчезла везде, кроме одного региона.

Геология
# земная кора
# Канада
# катархей
# радиоизотопный метод
# самарий
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ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
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Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня, 13:42
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

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Иван Колупаев
51 минута назад
Стасюк, то есть без номеров все норм? 🙄

Ученые придумали, как быстрее выращивать полезные бактерии для кормов

Aлек сей Нии_pet
52 минуты назад
Так пусть молоко и продают! испытания на добровольцах уже сейчас можно проводить

Биологи впервые вывели корову, которая дает молоко с человеческим инсулином

Стасюк V
58 минут назад
У зверей номера! Как у заключённых в концлагере! Как так можно???

Ученые придумали, как быстрее выращивать полезные бактерии для кормов

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
Иван, в наших условиях это будет банальный борщевик, которого хоть кем выкашивай

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
))))

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
Денис, так это предположение от разработчиков! может туману напускают?

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
ну если так - на дист.фриланс в провинции полно желающих! хоть ш табелями;

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Стасюк V
1 час назад
Не проще брожением получать спирт? Нужен только чан и дрожжи. Фау2 летали на спирту и норм.

В России создали технологию производства авиатоплива из растений

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
m, чудакче, не понял про какие "приключения" ты мне написал с утра поране, но уже одно то что торчишь здесь среди дня без перерыва - свидетельствует ))

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
; https://www.nkj.ru/news/33543/

Почему животные не улыбаются?

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Sergey, ты ошибаешься; интерес вызван тем что взорвался очередной "Старшип", да так что разнесло стартовую площадку к е...! теперь неизвестно что ждать

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Mikhail Khramov
2 часа назад
Платить авторам за контент ... Вот, скажем, купил я набор учебников, заплатил авторам, выучился, получил хорошую работу и зарплата у меня выросла -

Anthropic уничтожила миллионы печатных книг ради обучения ИИ Claude

SuperTurg
3 часа назад
Судя по статье, мясо никак не повлияет, с условием, что коров переведут снова на обычный рацион и должно пройти не менее 90 дней. А вот молоко будет

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Стасюк V
3 часа назад
Тут ещё важен способ уничтожения. Если сожгли - это плохо. Если пустили в мукулатуру, то норм.

Anthropic уничтожила миллионы печатных книг ради обучения ИИ Claude

Sergey6264
3 часа назад
Aлек, чел, походу ты находишься в состоянии лютейшего ЖУСКА!!! поскольку все мурыжишь эту новость в своей голове. Жусква (от франц. jusqu'à – раньше,

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Иван Колупаев
4 часа назад
Что коровам жить стало лучше, жить стало веселее это понятно. Но интересно как подействует на потребителей мясо таких коровок )))

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

SuperTurg
5 часов назад
))) Смешно

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Стасюк, ок, вы представили своё рассуждение на эту тему. Однако, оно содержит в себе пару оценочных, интерпретационных суждений, без прояснения

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Стасюк, надеюсь, вы ясно осознаёте разницу между квантификатором существования "некоторые" и квантификатором всеобщности "все".

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Наконец-то о важных исследованиях статья! Жаль, что автор не Березин и не раскрыт геополитический фактор в кормлении коров коноплей. : )

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

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