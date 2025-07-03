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Сегодня, 09:47
Александр Березин
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Астрономы открыли вторую межзвездную комету в истории

❋ 6.2

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный в начале июля примерно в 675 миллионах километров от Солнца, принадлежит к потенциально самому опасному для землян типу небесных тел. К счастью, этот конкретный объект хотя и имеет опасные размеры, но нашей планете никак не угрожает.

Астрономия
# астрономия
# кометы
# межзвездная комета
Прогнозируемая траектория 3I/ATLAS (здесь он еще под своим прежним именем A11pl3Z) через Солнечную систему. На момент обнаружения он находился примерно в 525 миллионах километров от Земли / © Catalina Sky Survey

Во вторник, 1 июля 2025 года, система роботизированных телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Система последнего предупреждения об астероидном ударе) обнаружила тело, которое сперва назвали A11pl3Z, а затем, после подтверждения параметров, — 3I/ATLAS (Третий межзвездный объект, открытый ATLAS).

Его скорость оценили в 58 километров в секунду, эксцентриситет орбиты — в 6,15. Все орбиты с эксцентриситетом более единицы — гиперболические, то есть образуют незамкнутые кривые. Соответственно, 3I/ATLAS не вращается вокруг Солнца, а проносится через Солнечную систему по незамкнутой кривой.

Об этом же говорит скорость: она выше третьей космической, то есть той, что необходима для преодоления тяготения Солнца и покидания нашей системы, как, впрочем, и подавляющего большинства планетных систем во Вселенной. То есть 3I/ATLAS — межзвездный «странник», третье из подобных тел, открытых людьми.

Первым был сигарообразный межзвездный астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, вторым — 2I/Борисова, открытая нашим соотечественником в 2019-м. Оба теле имели значительно более низкий орбитальный эксцентриситет, чем 3I/ATLAS, — не более 3,4.

Межзвездные кометы и астероиды потенциально очень опасны. Тела из нашей Солнечной системы не могут внезапно упасть на Землю: обычно это происходит после множество витков вращения в ее окрестностях, что потенциально дает время для подготовки и защиты от такого объекта. А вот те, что приходят из-за пределов системы, не делают никаких витков в земных окрестностях, появляются здесь только один раз.

Если случайно их траектория пересекается с земной, времени для каких-то мероприятий по отражению угрозы почти не будет. Поскольку у землян пока нет постоянно развернутых и боеготовых средств перехвата астероидов, нехватка времени может сыграть весьма неприятную роль.

Впрочем, к 3I/ATLAS это не относится. Он не приблизится к Земле более чем на 270 миллионов километров, и даже это ожидается не ранее 19 декабря 2025 года. Минимальное расстояние между этим объектом и Солнцем составит 204 миллиона километров — примерно 29 октября.

К тому времени прояснится и кометный статус тела: пока он предположительный. Яркость его меняется, плюс наблюдается что-то вроде слабого кометного хвоста. Но не все наблюдатели его фиксируют, поэтому окончательные выводы делать рано. По мере сближения с Солнцем комета неизбежно увеличит свой хвост из-за нагрева, если же это астероид — хвоста не будет видно.

Новый межзвездный объект выделяется размерами. Если 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова измерялись первыми сотнями метров, то диаметр 3I/ATLAS может достигать 20 километров. Это сравнимо с размерами астероида, убившего всех нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад. Тогда при его падении произошел взрыв мощностью в сто миллионов мегатонн, глобальные девятибалльные землетрясения и чрезвычайно сильные цунами.

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Александр Березин
707 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Астрономия
# астрономия
# кометы
# межзвездная комета
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