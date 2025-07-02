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Первые после Маска: 10 руководителей, которые привели SpaceX к успеху

Из небольшого стартапа, созданного Илоном Маском в 2002 году, SpaceX выросла в крупную коммерческую структуру. Там работают более чем 13 000 сотрудников, а стоимость компании оценивают не менее чем в ​​427 миллиардов долларов.

Слева направо: Гвинн Шотвелл, Илон Маск и Тим Хьюз / © Getty Images

Всего за два десятилетия SpaceX переопределила границы частных космических полетов, став первой негосударственной организацией, которая отправила астронавтов на Международную космическую станцию. За ракетами, спутниками и космическими аппаратами стоит команда блестящих инженеров и практичных лидеров.

Ниже перечислены ключевые фигуры, помогающие управлять Маску одной из самых инновационных компаний на планете.

Президент и главный операционный директор Гвинн Шотвелл присоединилась к SpaceX в 2002 году в качестве 11-го сотрудника. Изначально Шотвелл занималась развитием бизнеса, а в 2008-м ее повысили до президента и главного операционного директора после заключения крупного контракта с NASA.

Вице-президент по связям с государственными органами и глобальному бизнесу Тим Хьюз присоединился к SpaceX в 2005 году в качестве ее первого главного юрисконсульта, сыграв ключевую роль в переходе от стартапа к мировому лидеру аэрокосмической отрасли.

Финансовый директор и президент Strategic Acquisitions Group Брет Джонсен руководил финансовой стратегией SpaceX с момента прихода туда в 2011 году. Как финансовый директор и президент Strategic Acquisitions Group, он курирует финансовое планирование, управление рисками и структуру капитала.

Ключевые инженеры-руководители:

Вице-президент по проектированию Марк Джанкоса. Назначен куратором «Звездной базы» SpaceX в округе Кэмерон, штат Техас. Это основная площадка SpaceX для разработки, тестирования и запуска транспортной системы Starship.

Вице-президент Starship и Starlink Фил Олден руководит производственными возможностями двух флагманских программ SpaceX: транспортной системы Starship и спутниковой группировки Starlink. Он пришел в SpaceX в 2012 году из автомобильной промышленности, принеся с собой десятилетний опыт работы в качестве генерального менеджера в BMW.

Старший главный инженер по надежности полетов Уильям Герстенмайер возглавляет команды по разработке и развитию процессов в SpaceX, опираясь на десятилетия опыта руководства в NASA. Будучи бывшим помощником администратора Директората по исследованию и эксплуатации полетов человека, он курировал инициативы NASA по пилотируемым космическим полетам, включая космическую связь и системы запуска, до прихода в SpaceX.

Вице-президент по материаловедению Чарльз Кюманн играет двойную роль в SpaceX и Tesla как ключевая фигура в области инноваций в области передовых материалов. Он возглавляет межкорпоративные усилия по расширению границ производительности и долговечности в критических системах.

Вице-президент по проектированию космических аппаратов Джо Петрзелка помогает руководить проектированием Starship в SpaceX. Он присоединился к компании в 2012 году и имеет большой опыт в области машиностроения.

Старший директор по операциям запуска и восстановления ракет Кико Дончев присоединился к SpaceX в 2010 году, изначально занимаясь разработкой литий-ионных аккумуляторов для космических кораблей Dragon и Falcon 9.

Вице-президент Raptor Джейкоб Маккензи руководит разработкой семейства двигателей Raptor компании SpaceX, которые обеспечивают работу транспортной системы Starship. С момента прихода в компанию в 2015 году он занимал ряд инженерных и руководящих должностей.