Новая технология поможет понять, надежен ли бизнес

Современные компании работают в условиях постоянных изменений: колебания рынков, жесткой конкуренции и новых законов. Чтобы не просто выживать, но и развиваться, бизнесу нужна надежная экономическая безопасность. Эксперты ПНИПУ создали методику, которая помогает оценивать риски, прогнозировать угрозы и принимать стратегические решения. В нестабильных условиях такой инструмент становится критически важным. Технология не имеет аналогов в России.

Статья опубликована в сборнике XIII международной студенческой научной конференции «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века». На разработку выдано свидетельство о государственной регистрации базы данных.

Модель оценки экономической безопасности предприятий, которую создали ученые ПНИПУ, не имеет аналогов в России.

Она представляет собой карту функционального анализа — масштабную схему с полным набором критериев. Параметры отражают состояние самых разных аспектов деятельности фирмы: от финансового положения, производственной эффективности и информационной защищенности до кадрового потенциала, экологических и политико-правовых факторов влияния.

Уникальность модели заключается в том, что все блоки с ячейками в ней связаны друг с другом, за счет чего можно увидеть, как одни области работы влияют на другие. Цифры в «клеточках» рассчитываются автоматически по заранее заданным формулам. Специалистам необходимо лишь ввести в таблицы исходные показатели и увидеть результат. Особенно это актуально для крупных высокотехнологичных компаний, но может быть адаптировано и под средний бизнес.

Главное преимущество схемы — возможность получить комплексную оценку и увидеть полную картину текущего и дальнейшего развития фирмы. Из каких блоков она состоит?

Ключевыми индикаторами экономической безопасности выступают финансовые показатели. Среди них первым делом нужно оценить ликвидность — способность предприятия своевременно выполнять краткосрочные обязательства. Не менее важна рентабельность, которая демонстрирует эффективность использования ресурсов.

Особый интерес представляет оборачиваемость запасов. По сути, это скорость «превращения» товаров в деньги. Если этот показатель высок, то можно смело заявить об эффективном управлении логистикой и снабжением, и соответственно, финансовой стабильности.

— Тревожным сигналом служит рост просроченной дебиторской задолженности — количества денег, которые другие лица (контрагенты, клиенты, сотрудники, государство) должны заплатить компании. Такая ситуация может привести к дефициту средств и вынужденным дорогостоящим займам, — рассказывает Анна Мельникова, доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, кандидат экономических наук.

В современных условиях критически важными становятся технологические аспекты. Успешная автоматизация производства напрямую влияет на себестоимость, повышение качества продукции и скорости выполнения заказов, что дает компаниям серьезное конкурентное преимущество.

Не менее значима информационная безопасность. Утечки данных могут нанести бизнесу непоправимый ущерб. При этом важно найти баланс между уровнем защиты от киберугроз и разумными затратами на нее. По-прежнему актуальны и традиционные меры физической охраны, например, контроль доступа или видеонаблюдение, особенно для промышленных предприятий.

— Чтобы рассчитать целесообразность превентивных (защитных) действий, нужно узнать разницу между предотвращенным ущербом и случившимся, а затем разделить на стоимость предпринятых мер. Если результат превышает ожидания, можно говорить об успехе выбранной стратегии. В противном случае требуется корректировка подхода, — уточнили в ПНИПУ.

Дополнительным критерием оценки служит эффективность работы структурных подразделений. По версии ученых ПНИПУ, она включает в себя уровень квалификации персонала, систему обучения и мотивации сотрудников, оплату труда и другие параметры.

Важными составляющими модели экономистов Пермского Политеха являются экологические и политико-правовые аспекты. Благодаря схеме можно наглядно увидеть, какие меры предотвращения рисков в этих сферах существуют, например, у нефтедобывающих компаний. К ним относятся привлечение квалифицированных юристов и бухгалтеров, регулярное техническое обслуживание и замена устаревшего оборудования, сокращение выбросов метана за счет устранения утечек, применение щадящих методов эксплуатации и многое другое.

Как подчеркивают эксперты ПНИПУ, только комплексный подход, сочетающий анализ финансовых показателей, технологических аспектов и функциональную оценку рисков, может обеспечить реальную экономическую безопасность и фундамент для долгосрочного успеха бизнеса.

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ПНИПУ 1157 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.