  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Сегодня, 13:16
ПНИПУ
12

Новая технология поможет понять, надежен ли бизнес

❋ 4.4

Современные компании работают в условиях постоянных изменений: колебания рынков, жесткой конкуренции и новых законов. Чтобы не просто выживать, но и развиваться, бизнесу нужна надежная экономическая безопасность. Эксперты ПНИПУ создали методику, которая помогает оценивать риски, прогнозировать угрозы и принимать стратегические решения. В нестабильных условиях такой инструмент становится критически важным. Технология не имеет аналогов в России.

ПНИПУ
# бизнес
# надежность
# стабильность
# финансовая грамотность
В ПНИПУ разработали технологию, которая поможет оценить надежность бизнеса / © Joao paulo m ramos paulo, unsplash.com

Статья опубликована в сборнике XIII международной студенческой научной конференции «Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века». На разработку выдано свидетельство о государственной регистрации базы данных.

Модель оценки экономической безопасности предприятий, которую создали ученые ПНИПУ, не имеет аналогов в России.

Она представляет собой карту функционального анализа — масштабную схему с полным набором критериев. Параметры отражают состояние самых разных аспектов деятельности фирмы: от финансового положения, производственной эффективности и информационной защищенности до кадрового потенциала, экологических и политико-правовых факторов влияния.

Уникальность модели заключается в том, что все блоки с ячейками в ней связаны друг с другом, за счет чего можно увидеть, как одни области работы влияют на другие. Цифры в «клеточках» рассчитываются автоматически по заранее заданным формулам. Специалистам необходимо лишь ввести в таблицы исходные показатели и увидеть результат. Особенно это актуально для крупных высокотехнологичных компаний, но может быть адаптировано и под средний бизнес.

Главное преимущество схемы — возможность получить комплексную оценку и увидеть полную картину текущего и дальнейшего развития фирмы. Из каких блоков она состоит?

Ключевыми индикаторами экономической безопасности выступают финансовые показатели. Среди них первым делом нужно оценить ликвидность — способность предприятия своевременно выполнять краткосрочные обязательства. Не менее важна рентабельность, которая демонстрирует эффективность использования ресурсов.

Особый интерес представляет оборачиваемость запасов. По сути, это скорость «превращения» товаров в деньги. Если этот показатель высок, то можно смело заявить об эффективном управлении логистикой и снабжением, и соответственно, финансовой стабильности. 

— Тревожным сигналом служит рост просроченной дебиторской задолженности — количества денег, которые другие лица (контрагенты, клиенты, сотрудники, государство) должны заплатить компании. Такая ситуация может привести к дефициту средств и вынужденным дорогостоящим займам, — рассказывает Анна Мельникова, доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, кандидат экономических наук. 

В современных условиях критически важными становятся технологические аспекты. Успешная автоматизация производства напрямую влияет на себестоимость, повышение качества продукции и скорости выполнения заказов, что дает компаниям серьезное конкурентное преимущество.

Не менее значима информационная безопасность. Утечки данных могут нанести бизнесу непоправимый ущерб. При этом важно найти баланс между уровнем защиты от киберугроз и разумными затратами на нее. По-прежнему актуальны и традиционные меры физической охраны, например, контроль доступа или видеонаблюдение, особенно для промышленных предприятий.

— Чтобы рассчитать целесообразность превентивных (защитных) действий, нужно узнать разницу между предотвращенным ущербом и случившимся, а затем разделить на стоимость предпринятых мер. Если результат превышает ожидания, можно говорить об успехе выбранной стратегии. В противном случае требуется корректировка подхода, — уточнили в ПНИПУ.

Дополнительным критерием оценки служит эффективность работы структурных подразделений. По версии ученых ПНИПУ, она включает в себя уровень квалификации персонала, систему обучения и мотивации сотрудников, оплату труда и другие параметры.

Важными составляющими модели экономистов Пермского Политеха являются экологические и политико-правовые аспекты. Благодаря схеме можно наглядно увидеть, какие меры предотвращения рисков в этих сферах существуют, например, у нефтедобывающих компаний. К ним относятся привлечение квалифицированных юристов и бухгалтеров, регулярное техническое обслуживание и замена устаревшего оборудования, сокращение выбросов метана за счет устранения утечек, применение щадящих методов эксплуатации и многое другое.

Как подчеркивают эксперты ПНИПУ, только комплексный подход, сочетающий анализ финансовых показателей, технологических аспектов и функциональную оценку рисков, может обеспечить реальную экономическую безопасность и фундамент для долгосрочного успеха бизнеса.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1157 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# бизнес
# надежность
# стабильность
# финансовая грамотность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
1300
Как астрономы помогают физикам
Живое слово
Тверь
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Пациент глазами ИИ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Исторические цивилизации на Северном Тянь-Шане
Русское географическое общество
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Гипотезы о происхождении языка
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Власть Вечного города: как Древний Рим подчинил наше сознание?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
Сегодня, 09:47
Александр Березин

Астрономы открыли вторую межзвездную комету в истории

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный в начале июля примерно в 675 миллионах километров от Солнца, принадлежит к потенциально самому опасному для землян типу небесных тел. К счастью, этот конкретный объект хотя и имеет опасные размеры, но нашей планете никак не угрожает.

Астрономия
# астрономия
# кометы
# межзвездная комета
Сегодня, 08:06
Юлия Тарасова

Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота

Какие физические параметры делают мужское тело привлекательным? В новом международном исследовании ученые попытались разобраться в вопросе с помощью снимков рентгеновской денситометрии и эволюционного моделирования. Полученные результаты поставили под сомнение популярный стереотип о предпочтении худощавых и мускулистых мужчин.

Психология
# внешность
# ИМТ
# индекс массы тела
# мужчины
# мускулы
# привлекательность
# тело
# телосложение
Вчера, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
28 июня, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
27 июня, 09:47
Авдей Палиш

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
17 июня, 16:49
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня, 13:20
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно