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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +638
Посты: 1601

Аэрофотоснимки показали, как выглядит испытательный полигон спустя неделю после взрыва Starship

Компания RGV Air Photography, которая проводит еженедельные облеты «Звездной базы»  SpaceX в Южном Техасе, опубликовала новую серию снимков. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV

Изображения показали, что спустя неделю после аварии космического корабля Starship, площадка Massey’s Range не сильно изменилась. Сотрудники SpaceX разбирают поврежденные конструкции и вывозят мусор.

Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
Испытательный полигон Massey’s Range спустя неделю после взрыва Starship / © RGV
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ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
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# ChatGPT
# игра
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# россияне
# языковые модели
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