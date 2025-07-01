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Спутники показали, как сегодня выглядит место падения Тунгусского метеорита

Множество ударных кратеров, разбросанных по поверхности Земли, служат напоминанием о прошлых катаклизмах. Одно из самых известных столкновений Земли с околоземным объектом в недавней истории — падение Тунгусского метеорита.

Место падения Тунгусского метеорита / © NASA Earth Observatory

Рано утром 17 (30) июня 1908 года объект, который, по оценкам ученых, был размером от 50 до 100 метров в поперечнике, ворвался в атмосферу Земли, создав яркий огненный шар, который взорвался над отдаленной частью Сибири.

Взрыв, воздушный удар, вероятно, произошел примерно в 6-10 километрах над поверхностью современного Эвенкийского района Красноярского края, испарив большую часть приближающегося болида, повалил и сжег деревья на сотни квадратных километров.

Место падения Тунгусского метеорита / © NASA Earth Observatory

Более века спустя, в начале июля 2024 года, спутник Landsat 8 сделал снимок части территории, пострадавшей от взрыва. На изображении нет видимых признаков удара или повреждений — только сосновые леса, болота и реки. Метки показывают приблизительный эпицентр повреждений на основе полевых исследований и одну из возможных траекторий болида.