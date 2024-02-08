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США разгромили Китай с помощью дронов в виртуальной симуляции

Во время учений, проведенных Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла (США) в июле 2023 года, военные смоделировали воздушный бой между американской и китайской авиацией.

Два многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II / © U.S. AIR FORCE

В виртуальной симуляции задействовали три авиационные группы, в состав которых вошли боевые самолеты и ведомые дроны. Задачей последних было не только отвлекать противника, но и глушить его сигналы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы сделать китайскую авиацию уязвимой и атаковать.

Сотрудники Института Митчелла в докладе отметили, что ведомые беспилотники крайне необходимы ВВС, так как способны повысить боевую мощь самолетов и даже в какие-то моменты их заменить. Учитывая, что разработка беспилотника обходится намного дешевле, нежели создание истребителя, военным стоило бы поставить на вооружение такие летательные аппараты.