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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +91
Посты: 204

Война или комплекс колоний: ученые порассуждали, что ждет Луну к 2075 году

Издание IFLScience опросило экспертов с целью выяснить, каким будет естественный спутник Земли спустя полвека.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
# Россия
# США
Луна в 2075 году / © Leeloo Thefirst / Pixabay / Pexels / Shutterstock/ IFLScience
Луна в 2075 году / © Leeloo Thefirst / Pixabay / Pexels / Shutterstock/ IFLScience

Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди считает, что если частные компании при поддержки правительств своих стран будут заинтересованы в колонизации Луны, то к 2075 году на естественном спутнике Земли уже может существовать процветающая экосистема, состоящая из нескольких баз в различных местах — не только у Южного полюса, но и на обратной стороне Селены.

Местные цеха по использованию ресурсов будут снабжать обитателей этих станций водой и строительными материалами, а также титаном и алюминием для изготовления частей космических аппаратов. К этому времени с Луны можно будет осуществлять запуски на Марс, а высокотехнологичные фермы обеспечат поставки продовольствия, выращенного на Луне.

«Переломным моментом станет рождение первого ребенка на Луне», — добавил Рейбальди. 

Профессор Иэн Кроуфорд, планетолог и астробиолог из Лондонского колледжа Биркбека, сказал, что к 2075 году он предвидит постоянно населенную станцию на Луне, подобную тем, которые сейчас существуют в Антарктике, а возможно, и небольшой лунный отель для богатых космических туристов.

Сяочэнь Чжан, планетолог из Европейского центра инноваций космических ресурсов (ESRIC) в Люксембурге, согласился с Кроуфордом в том, что появление людей на Луне будет идти неспешно.

«Пятьдесят лет может показаться долгим сроком, но в области космического исследования это, вероятно, не так уж долго. Разработка миссий, тестирование технологий — все занимает много времени. Но думаю, что через 50 лет должна существовать хотя бы какая-то базовая лунная станция. Надеюсь, там будут исследователи, проводящие эксперименты», — отметил Чжан.

Возможность того, что земные геополитические конфликты могут перенестись и на Луну, беспокоит многих экспертов. Так, Кроуфорд описал сценарий, подобный территориальному спору между Китаем и его соседями в Южно-Китайском море.

«Мы не хотим ситуации, когда у нас будет лунная база проекта „Артемида“ под руководством США и лунная база России с Китаем в нескольких сотнях метров друг от друга у Южного полюса Луны. К сожалению, сейчас мы, похоже, движемся в этом направлении. По моему мнению, это путь к катастрофе», — заявил ученый.

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