Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Война или комплекс колоний: ученые порассуждали, что ждет Луну к 2075 году
Издание IFLScience опросило экспертов с целью выяснить, каким будет естественный спутник Земли спустя полвека.
Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди считает, что если частные компании при поддержки правительств своих стран будут заинтересованы в колонизации Луны, то к 2075 году на естественном спутнике Земли уже может существовать процветающая экосистема, состоящая из нескольких баз в различных местах — не только у Южного полюса, но и на обратной стороне Селены.
Местные цеха по использованию ресурсов будут снабжать обитателей этих станций водой и строительными материалами, а также титаном и алюминием для изготовления частей космических аппаратов. К этому времени с Луны можно будет осуществлять запуски на Марс, а высокотехнологичные фермы обеспечат поставки продовольствия, выращенного на Луне.
«Переломным моментом станет рождение первого ребенка на Луне», — добавил Рейбальди.
Профессор Иэн Кроуфорд, планетолог и астробиолог из Лондонского колледжа Биркбека, сказал, что к 2075 году он предвидит постоянно населенную станцию на Луне, подобную тем, которые сейчас существуют в Антарктике, а возможно, и небольшой лунный отель для богатых космических туристов.
Сяочэнь Чжан, планетолог из Европейского центра инноваций космических ресурсов (ESRIC) в Люксембурге, согласился с Кроуфордом в том, что появление людей на Луне будет идти неспешно.
«Пятьдесят лет может показаться долгим сроком, но в области космического исследования это, вероятно, не так уж долго. Разработка миссий, тестирование технологий — все занимает много времени. Но думаю, что через 50 лет должна существовать хотя бы какая-то базовая лунная станция. Надеюсь, там будут исследователи, проводящие эксперименты», — отметил Чжан.
Возможность того, что земные геополитические конфликты могут перенестись и на Луну, беспокоит многих экспертов. Так, Кроуфорд описал сценарий, подобный территориальному спору между Китаем и его соседями в Южно-Китайском море.
«Мы не хотим ситуации, когда у нас будет лунная база проекта „Артемида“ под руководством США и лунная база России с Китаем в нескольких сотнях метров друг от друга у Южного полюса Луны. К сожалению, сейчас мы, похоже, движемся в этом направлении. По моему мнению, это путь к катастрофе», — заявил ученый.
Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.
Палеонтологи долго не могли понять, как не умеющие летать динозавры могли использовать свои передние конечности, покрытые перьями, — из-за схожести с настоящими крыльями их называют протокрыльями. Чтобы пролить свет на этот вопрос, исследователи из Южной Кореи создали «Робоптерикса» — настоящего робота-динозавра, имитирующего движения двуногого «крылатого» каудиптерикса (Caudipteryx), который «охотился» на живых кузнечиков.
Во время масштабного обзора неба астрономы обнаружили множество новых переменных звезд — как молодых, так и старых. Увидеть последние никто не ожидал. Оказалось, это новый тип красных гигантов, неизвестный ранее.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Необычные музыкальные инструменты
Путешествие к центру Земли: как «Психея» найдет прошлое нашей планеты в глубинах космоса
Умеют ли деревья говорить?
Мирные люди в немирное время
5 самых опасных мест на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии