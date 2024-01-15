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Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Немецкий стартап Cerabyte разработал недорогое высоконадежное устройство для хранения информации с практически неограниченным сроком службы. Речь идет о накопителе в виде квадратного стеклянного листа, на который нанесен слой нанокерамики.

Пластина картриджа Cerabyte / © Cerabyte

Данные записываются на картридж в виде похожих на QR-код шаблонов с помощью фемтосекундного лазерного импульса. Он создает отверстия или оставляет пробелы в керамическом слое в виде двоичного кода (0 и 1).

По мере продвижения вперед записывается строка символов, которая затем считывается и проверяется камерой микроскопа при движении назад. Процесс получения данных аналогичен, за исключением использования камеры микроскопа для считывания содержимого.

Процесс записи / © Cerabyte

В Cerabyte утверждают, что данным, хранящимся таким образом, не страшны перепады температур от минус 273 до плюс 300 градусов Цельсия, агрессивные или кислые среды, радиация и электромагнитное воздействие

В общем, устройство должно сохранить данные, даже если произойдет ядерный взрыв.

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