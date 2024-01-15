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Олег Гончар
Олег Гончар
45 минут назад
Рейтинг: +492
Посты: 1317

Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Стартап Betavolt из КНР представил ядерную батарею, содержащую ядерный изотоп никель-63. Она сможет генерировать электроэнергию в течение 50 лет. 

Сообщество
# Китай
# связь
# технологии
Ядерная батарея для смартфонов / © Betavolt 
Ядерная батарея для смартфонов / © Betavolt 

Представители Betavolt утверждают, что созданный прототип атомной батарейки размером 15 × 15 × 5 миллиметров, то есть меньше монеты, будет работать полвека. Батарея сможет выдавать мощность 100 микроватт и напряжение в три вольта. К 2025 году компания планирует выпустить батарею мощностью один ватт. 

Аккумулятор будет полностью безопасным, так как на него не смогут влиять температура воздуха и другие факторы. Проблем с утилизацией тоже не должно возникнуть: к концу эксплуатации почти все радиоактивные элементы распадутся. 

Атомные батареи Betavolt, по словам разработчиков, смогут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении мобильных телефонов (их не придется заряжать), роботов, дронов, оборудования с искусственным интеллектом, медицинских устройств. Помимо этого, они пригодятся в промышленной сфере. 

Upd. Мощности в 100 микроватт не хватит, чтобы запитать один телефон, поэтому Betavolt предполагает объединять их в пакеты, чтобы получать мощность до одного ватта. Хотя технически это возможно, размеры такой батареи будут до 10 тысяч раз больше, чем у единичной на 100 микроватт. Трудно сказать, станут ли подобные накопители практичными в случае компактных устройств вроде смартфонов. 

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Комментарии

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6 Комментариев

Владислав Светайло
Владислав Светайло
19 минут назад
-
0
+
Как интересно. На батарейке два контакта - плюс и... плюс. Этокакэто?
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-
0
+
Иван Колупаев
Иван Колупаев
26 минут назад
-
2
+
Все-таки буковка "V" в оригинале статьи означает отнюдь не ватты 🙄 Для обозначения мощности используется буковка "W". Да и напряжение измеряется в вольтах (В), а не ваттах (Вт) это элемент школьной программы. И совершенно напрасно отброшена фраза про планы на 2025 год. Так что в этом раунде "гуглопереводчик против журналиста" ИИ побеждает по очкам. ----------------------------- Компания Betavolt заявила, что ее первая ядерная батарея может выдавать мощность 100 микроватт и напряжение 3 В при размерах 15x15x5 кубических миллиметров, однако к 2025 году она планирует выпустить батарею мощностью 1 Вт.
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-
1
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Игорь Коняшов
Игорь Коняшов
34 минуты назад
-
1
+
100 микроватт) Для смартфона))) Да, воистину достойно журналиста))
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1
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