Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов
Стартап Betavolt из КНР представил ядерную батарею, содержащую ядерный изотоп никель-63. Она сможет генерировать электроэнергию в течение 50 лет.
Представители Betavolt утверждают, что созданный прототип атомной батарейки размером 15 × 15 × 5 миллиметров, то есть меньше монеты, будет работать полвека. Батарея сможет выдавать мощность 100 микроватт и напряжение в три вольта. К 2025 году компания планирует выпустить батарею мощностью один ватт.
Аккумулятор будет полностью безопасным, так как на него не смогут влиять температура воздуха и другие факторы. Проблем с утилизацией тоже не должно возникнуть: к концу эксплуатации почти все радиоактивные элементы распадутся.
Атомные батареи Betavolt, по словам разработчиков, смогут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении мобильных телефонов (их не придется заряжать), роботов, дронов, оборудования с искусственным интеллектом, медицинских устройств. Помимо этого, они пригодятся в промышленной сфере.
Upd. Мощности в 100 микроватт не хватит, чтобы запитать один телефон, поэтому Betavolt предполагает объединять их в пакеты, чтобы получать мощность до одного ватта. Хотя технически это возможно, размеры такой батареи будут до 10 тысяч раз больше, чем у единичной на 100 микроватт. Трудно сказать, станут ли подобные накопители практичными в случае компактных устройств вроде смартфонов.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Жидкие смазочные материалы в процессе эксплуатации оборудования «стареют» под влиянием разных температур и процессов. В зоне трения возникает «масляное голодание» — недостаточное количество смазки. Из-за этого узлы начинают изнашиваться и могут достичь критичного состояния. Для повышения долговечности механического оборудования масла важно вовремя менять, но при этом не слишком часто, чтобы не увеличивать экономические издержки. Для этого необходим периодический контроль состояния смазки. Ученые ПНИПУ определили, как температура масла и окружающей среды влияет на его свойства. Это позволит давать более точные рекомендации о сроках замены.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Американский научный обозреватель Меган Бартельс в статье для журнала Scientific American рассмотрела варианты выведения Международной космической станции из эксплуатации. Naked Science перевел ее статью для русскоязычной аудитории.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Умные неандертальцы
«Сад должен быть красивым». Разговор за жизнь с директором ботанического сада Павлом Крестовым
Животные, которые меняют свой пол
Зеркало души
В прекрасное далеко на поезде
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии