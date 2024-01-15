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Китайцы создали крошечную ядерную батарею для смартфонов

Ядерная батарея для смартфонов / © Betavolt

Представители Betavolt утверждают, что созданный прототип атомной батарейки размером 15 × 15 × 5 миллиметров, то есть меньше монеты, будет работать полвека. Батарея сможет выдавать мощность 100 микроватт и напряжение в три вольта. К 2025 году компания планирует выпустить батарею мощностью один ватт.

Аккумулятор будет полностью безопасным, так как на него не смогут влиять температура воздуха и другие факторы. Проблем с утилизацией тоже не должно возникнуть: к концу эксплуатации почти все радиоактивные элементы распадутся.

Атомные батареи Betavolt, по словам разработчиков, смогут удовлетворить потребности в долговременном энергоснабжении мобильных телефонов (их не придется заряжать), роботов, дронов, оборудования с искусственным интеллектом, медицинских устройств. Помимо этого, они пригодятся в промышленной сфере.

Upd. Мощности в 100 микроватт не хватит, чтобы запитать один телефон, поэтому Betavolt предполагает объединять их в пакеты, чтобы получать мощность до одного ватта. Хотя технически это возможно, размеры такой батареи будут до 10 тысяч раз больше, чем у единичной на 100 микроватт. Трудно сказать, станут ли подобные накопители практичными в случае компактных устройств вроде смартфонов.