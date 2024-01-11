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Обреченный на крушение модуль Peregrine сделал еще одно селфи

Лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic передал на Землю еще одно селфи из космоса. Это снимок, на котором запечатлен кусок родной планеты, одна из опор Peregrine (внизу в центре), а также капсула времени Pocari Sweet Lunar Dream (содержит различные сообщения детей со всего мира).

Селфи, сделанное лунным аппаратом Peregrine / © Astrobotic

Ракета Vulcan 8 января вывела в космос американский посадочный модуль Peregrine, изготовленный частной космической компанией Astrobotic. Вскоре стало известно, что аппарат не смог ориентировать себя двигателями на Солнце.

Без этого фотоэлементы не вырабатывают достаточно электроэнергии для зарядки аккумулятора и нормальной работы Peregrine. Затем ориентацию попробовали восстановить, но выяснилось, что топливо у аппарата почти кончилось — предварительно, из-за того, что клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки после вывода на орбиту.

Astrobotic сообщила, что Peregrine находится на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли. Компания-разработчик признала, что речи о мягком прилунении, которое должно было состояться к 23 февраля, больше не идет.