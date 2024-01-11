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Обреченный на крушение модуль Peregrine сделал еще одно селфи
Лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic передал на Землю еще одно селфи из космоса. Это снимок, на котором запечатлен кусок родной планеты, одна из опор Peregrine (внизу в центре), а также капсула времени Pocari Sweet Lunar Dream (содержит различные сообщения детей со всего мира).
Ракета Vulcan 8 января вывела в космос американский посадочный модуль Peregrine, изготовленный частной космической компанией Astrobotic. Вскоре стало известно, что аппарат не смог ориентировать себя двигателями на Солнце.
Без этого фотоэлементы не вырабатывают достаточно электроэнергии для зарядки аккумулятора и нормальной работы Peregrine. Затем ориентацию попробовали восстановить, но выяснилось, что топливо у аппарата почти кончилось — предварительно, из-за того, что клапан между баками с гелием и окислителем не удалось герметично закрыть во время включения двигательной установки после вывода на орбиту.
Astrobotic сообщила, что Peregrine находится на расстоянии около 310 тысяч километров от Земли. Компания-разработчик признала, что речи о мягком прилунении, которое должно было состояться к 23 февраля, больше не идет.
Когда взрослые люди осваивают второй язык, в межнейронных связях их мозга происходят значительные изменения. Это показало новое исследование в Германии с участием сирийских беженцев.
Когда ракета-носитель расходует топливо, ее топливные баки становятся больше не нужны: они превращаются в мертвый груз. Кроме того, теряя топливный бак, теряются еще десятки миллионов долларов — стоимость двигателей, использующихся на ступени. «Ракеты‐самопожиратели», которые сжигали бы свои баки в качестве горючего, не только разрешили бы проблему мусора, но и сэкономили бы заказчикам огромные деньги. Группа инженеров из Великобритании впервые построила прототип ракетного двигателя, «питающегося» частями ракеты.
Американские ученые пришли к выводу, что одно из семейств плезиадапиформов — вымерших родственников приматов — отнести к таковым нельзя.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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Вопросы читателей (ч. 4)
Загадка кембрийского взрыва
Карты Луны и Марса
Кофе: вред, польза и… наслаждение
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