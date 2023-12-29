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Эксперты с помощью ИИ показали смартфоны будущего
Специалисты британского ретейлера Mobiles, применив искусственный интеллект, спрогнозировали пять различных путей развития смартфонов в будущем: от гибких до самовосстанавливающихся.
Одна из футуристических технологий, которая уже на подходе, — гибкий телефон. В складных моделях, таких как Motorola Razr Plus, используют гибкий дисплей.
Эксперты считают, что в будущем в смартфоны встроят солнечные панели и фотоэлектрический слой для экрана. Таким образом устройства смогут заряжаться без проводной зарядки.
Кроме того, смартфоны будущего смогут чинить себя самостоятельно. Речь идет о технологии, аналогичной синтетической коже, которую разработали ученые из Стэнфордского университета.
При нагревании этот материал размягчается, но позже снова возвращается в нормальное состояние. Если материал поврежден, он может самовосстановиться всего за сутки при нагревании до 70 градусов Цельсия.
Для производства смартфонов требуется большое количество редких минералов, например кобальт, поэтому в будущем такие гаджеты будут изготавливать из переработанных материалов.
Также появятся аппараты с модульной конструкцией, которые позволят легко заменять детали в случае повреждения, что сократит количество отходов и продлит срок службы смартфона.
Кроме того, по словам экспертов, вместо того, чтобы делать смартфоны более долговечными, самовосстанавливающимися или простыми в ремонте, аппараты лучше просто не ронять. Поэтому следует создать менее скользкие устройства, покрыв экран специальным составом.
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