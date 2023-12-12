Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовало документ для общественного обсуждения: в нем предлагается уничтожить до 46 000 пестрых неясытей (Strix varia) в 2024 году.

Пестрые неясыти (strix varia) / © Wolfgang Kaehler / LightRocket

Дело в том, что популяция пестрых неясытей стала основной угрозой для жизни северной пятнистой неясыти (northern spotted owl) и калифорнийской пятнистой совы. В последние годы калифорнийский и северный подвиды были вытеснены пестрыми совами, которые более агрессивны, имеют более широкий рацион питания и встречаются в более разнообразных средах обитания.

Предложение Федерального агентства США содержит несколько альтернатив, представленных для обсуждения, в том числе не предпринимать никаких действий.