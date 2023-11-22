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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
4 часа назад
Рейтинг: +284
Посты: 143

Опубликовано 4K-видео подрыва ускорителя Starship в Slow-Mo

18 ноября Starship впервые достиг космоса, но обе ступени взорвались — по пока не совсем ясным причинам. Предлагаю посмотреть момент первого взрыва и не только в разрешении 4К. Впечатляющее зрелище! 

Сообщество
# Slow-Mo
# SpaceX
# StarShip
# видео
Скриншот из видео / © NASASpaceflight
Скриншот из видео / © NASASpaceflight

Ключевой задачей пуска считалось успешное разделение первой и второй ступеней, поскольку оно осуществлялось за счет «королёвского» принципа, до Илона Маска не применявшегося на современных американских ракетах. Несмотря на то что эту задачу выполнили, вскоре после разделения была потеряна сперва первая, а затем и вторая ступень.

Видео: NASASpaceflight
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Комментарии

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2 Комментария

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
3 часа назад
-
0
+
"по пока не совсем ясным причинам" — вернее написать "по пока совсем не ясным причинам" Или причины уже таки ясны, просто немножко "не совсем"? Озвучили бы эти причины тогда, хотя бы в той части, в которой они уже ясны.
Ответить
-
0
+
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    12 минут назад
    -
    0
    +
    Пока говорят что в обоих случаях сработала система аварийного отключения двигателей. Похоже опять проблемы с рапторами. Конечно в этот раз они проработали дружнее и дольше, но под конец все же навернулись.
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