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Германия завершила боевые испытания двух новых моделей ударных дронов
Два варианта немецких барражирующих боеприпасов успешно прошли испытания с боевой стрельбой в этом месяце. Это позволило приблизить начало первых поставок и подготовку военнослужащих к эксплуатации новых систем до конца текущего года. Об этом сообщило Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и эксплуатации бундесвера.
Несмотря на то что обе системы еще не завершили полный цикл квалификационных испытаний, сухопутные войска Германии планируют начать оснащение ими своей бронетанковой бригады в Литве в 2027 году.
Специалисты проверяли, способны ли беспилотники Virtus компании Stark и HX-2 компании Helsing надежно поражать заданные цели, а также срабатывают ли их боевые части должным образом при попадании. Ключевые этапы проверки бундесвер провел на полигоне испытательного центра вооружений и боеприпасов в Меппене.
Закупочное ведомство сообщило об успешном завершении испытаний обеих систем, однако не раскрыло количество произведенных пусков и показатели точности поражения целей.
На фотографиях, приложенных к официальному сообщению, запечатлены барражирующие боеприпасы OWE-V Virtus и HX-2 непосредственно перед попаданием в танк. Обе разработки относятся к классу барражирующих боеприпасов. Такие беспилотники способны длительное время находиться в воздухе над определенным районом, обнаруживая потенциальные цели. Решение о нанесении удара принимает оператор-человек, разрешающий атаку. В ходе нынешних испытаний основное внимание уделялось заключительной фазе применения — от захода на цель до оценки действия боевой части. При этом речь пока не шла о полной сертификации систем для принятия на вооружение.
В бундесвере подчеркнули, что прежде чем барражирующие боеприпасы можно будет использовать в вооруженных силах Германии, они должны пройти всестороннюю проверку, в том числе на предмет «взаимодействия различных компонентов системы».
Комментарии
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