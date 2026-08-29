Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Полет первой многоразовой ракеты LandSpace: опубликованы эксклюзивные кадры с борта Zhuque-3
Компания DJI установила камеру Osmo Action 6 на ракете китайской коммерческой космической компании LandSpace. Девятиминутная запись без монтажа показывает полет многоразовой ракеты Zhuque-3, состоявшийся 19 августа.
После двух минут интенсивного разгона в объектив Osmo Action 6 попадает горизонт Земли. Вскоре после этого основные двигатели отключаются. Затем начинается плавное снижение. На кадрах особенно впечатляет момент, когда ракета самостоятельно находит посадочную площадку и совершает вертикальную посадку.
В DJI заявили, что этот полет стал «частью истории космонавтики». Всего на ракете было установлено 12 камер, которые позволили получить «ценные виды от первого лица» во время успешного в Китае орбитального запуска с последующим возвращением первой ступени на наземную площадку.
По словам DJI, все использованные Osmo Action 6 были серийными потребительскими камерами и не подвергались специальной модификации — за исключением защитного корпуса, в котором они были размещены.
Камера выдержала не только экстремальный нагрев, но и мощнейшие вибрации, возникающие во время полета ракеты, продолжая при этом записывать плавное видео. В DJI объясняют это использованием «алгоритма стабилизации нового поколения с чрезвычайно высокой производительностью», который сохраняет стабильность изображения даже при сильнейшей тряске.
Osmo Action 6 обеспечила получение исключительно ценных видеозаписей высокого качества от первого лица. Они позволят аэрокосмическим инженерам детально изучить процесс посадки, оценить состояние корпуса первой ступени ракеты и воспроизвести успешные решения в последующих полетах.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Волны экстремальной жары перестали быть локальной проблемой отдельных стран и превратились в глобальное явление, охватывающее планету во все сезоны года. Международная группа ученых провела масштабное климатическое исследование и выяснила, что жара, затрагивающая сразу несколько континентов, не имеет аналогов как минимум за последние 1200 лет.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на применение первого в истории целевого лекарства прямого действия, разработанного для борьбы с аденокарциномой поджелудочной железы на поздних стадиях — одной из самых агрессивных и смертоносных опухолей. Ведомство одобрило препарат на полгода раньше намеченного срока, чтобы нуждающиеся пациенты смогли получить терапию как можно быстрее.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Ребенок легче взрослого, быстрее осваивается в новой обстановке и обладает пластичной нервной системой — значит, невесомость он перенесет проще. Это рассуждение звучит убедительно ровно до тех пор, пока ребенка считают уменьшенной копией взрослого. На самом деле его скелет еще набирает прочность, мышцы учатся работать вместе с нервной системой, вестибулярный аппарат настраивает ощущение положения тела, а органы и ткани проходят этапы, которые нельзя повторить после завершения роста. Если в этот период убрать постоянную нагрузку земного притяжения, организм будет не только приспосабливаться к новой среде: он станет формироваться внутри нее. Каким получится результат, медицина сегодня не знает: длительных орбитальных исследований с участием несовершеннолетних не проводилось.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Сентября, 2022
Звезда по имени тайна: чего мы до сих пор не знаем о Солнце
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии