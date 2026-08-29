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Полет первой многоразовой ракеты LandSpace: опубликованы эксклюзивные кадры с борта Zhuque-3

Полет первой многоразовой ракеты LandSpace: опубликованы эксклюзивные кадры с борта Zhuque-3 / © DJI

После двух минут интенсивного разгона в объектив Osmo Action 6 попадает горизонт Земли. Вскоре после этого основные двигатели отключаются. Затем начинается плавное снижение. На кадрах особенно впечатляет момент, когда ракета самостоятельно находит посадочную площадку и совершает вертикальную посадку.

© DJI

В DJI заявили, что этот полет стал «частью истории космонавтики». Всего на ракете было установлено 12 камер, которые позволили получить «ценные виды от первого лица» во время успешного в Китае орбитального запуска с последующим возвращением первой ступени на наземную площадку.

По словам DJI, все использованные Osmo Action 6 были серийными потребительскими камерами и не подвергались специальной модификации — за исключением защитного корпуса, в котором они были размещены.

Камера выдержала не только экстремальный нагрев, но и мощнейшие вибрации, возникающие во время полета ракеты, продолжая при этом записывать плавное видео. В DJI объясняют это использованием «алгоритма стабилизации нового поколения с чрезвычайно высокой производительностью», который сохраняет стабильность изображения даже при сильнейшей тряске.

Osmo Action 6 обеспечила получение исключительно ценных видеозаписей высокого качества от первого лица. Они позволят аэрокосмическим инженерам детально изучить процесс посадки, оценить состояние корпуса первой ступени ракеты и воспроизвести успешные решения в последующих полетах.