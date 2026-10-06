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Александр Речкин
Александр Речкин
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Китай представил крупнейший в мире двущитовый тоннелепроходческий комплекс

В Китае построили крупнейшую в мире по диаметру двухщитовую тоннелепроходческую машину (ТПМК) — 3500-тонную установку, предназначенную для прокладки 18,4-километрового тоннеля скоростной автомобильной дороги.

Сообщество
# геология
# Китай
# машины
# рекорды
# технологии
Крупнейший в мире двущитовый тоннелепроходческий комплекс / © Shudao Group
Крупнейший в мире двущитовый тоннелепроходческий комплекс / © Shudao Group

Машина сошла с производственной линии в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, в конце сентября. Диаметр ее проходки составляет 13,01 метра, длина — 220 метров, а масса — 3500 тонн. По этим параметрам она является крупнейшей двухщитовой ТПМК в мире.

Машина получила название Yuexi. Ее совместно разработали китайская инфраструктурная компания Shudao Investment Group и государственный производитель тоннелепроходческой техники China Railway Engineering Equipment Group.

Тоннелепроходческие машины, или ТПМК, используют вращающийся режущий щит для разрушения горных пород и грунта при прокладке тоннелей. Двухщитовые ТПМК предназначены для работы в различных геологических условиях — как в устойчивых, так и в трещиноватых породах. 

Режущий щит машины оснащен 83 дисковыми резцами диаметром 48 сантиметров. При вращении они врезаются в породу и разрушают ее, а гидравлическая система одновременно продвигает машину вперед. В процессе проходки Yuexi может одновременно разрушать породу, устанавливать сборные железобетонные элементы тоннельной обделки, укреплять окружающий массив и удалять извлеченный грунт и породу.

Машина также оснащена системами бурения и геологической разведки. Они позволяют инженерам заранее оценивать состояние пород перед режущим щитом, еще до того, как ТПМК достигнет соответствующего участка. Автоматическая лазерная система наведения способна ограничивать погрешность измерений тремя миллиметрами. Благодаря этому машина сохраняет точность навигации на миллиметровом уровне даже при прохождении участков протяжённостью более 10 километров.

Yuexi будет использоваться для строительства тоннеля Юэси на скоростной автомагистрали Цзинькоухэ — Сичан в Ляншань-Ийском автономном округе провинции Сычуань. Длина тоннеля составит 18,4 километра. ТПМК способна проходить более 380 метров в месяц. Ожидается, что такой способ строительства окажется в три–пять раз эффективнее традиционной технологии, основанной исключительно на буровзрывных работах.

Проект станет первым в Китае случаем применения крупногабаритной двухщитовой ТПМК для строительства основного ствола автодорожного тоннеля. До сих пор подобные машины значительно чаще использовались при прокладке железнодорожных и метрополитеновских тоннелей.

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Сообщество
# геология
# Китай
# машины
# рекорды
# технологии
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