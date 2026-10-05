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Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

На северной окраине пустыни Такла-Макан завершено бурение сверхглубокой скважины, что стало очередным достижением Китая в области освоения недр на экстремальных глубинах.

Самая мощная в Китае буровая установка / © CMG

Скважина Чжаньтань-1, расположенная в уезде Вэньсу на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, достигла глубины 8345 метров. Это вторая сверхглубокая скважина, пробуренная с помощью первой полностью разработанной в Китае буровой установки, рассчитанной на работу на глубинах до 12 000 метров.

Самая мощная в Китае буровая установка / © CMG

Скважина предназначена для изучения нефтегазового потенциала крупных структурных ловушек в глубоких горизонтах Таримского бассейна, особенно сформировавшихся в синском эоне, а также для выявления новых районов, перспективных для наращивания запасов нефти и газа.

Буровая установка рассчитана на проходку скважин глубиной до 12 000 метров и оснащена стальной вышкой высотой 82 метра, способной выдерживать максимальную нагрузку в 665 тонн. Ее создание позволило Китаю отказаться от зависимости от импортного оборудования при бурении скважин глубже 10 000 метров.

Это уже второе успешное применение установки. Она оснащена буровой лебедкой мощностью 6000 лошадиных сил — самой мощной в Китае — и подъемной системой грузоподъемностью 900 тонн. Такая система способна поднимать груз, сопоставимый по массе с двумя составами высокоскоростных поездов.

Интеллектуальная система управления позволяет автоматизировать операции на всех этапах бурения.

К настоящему времени на Таримском нефтяном месторождении пробурено более 270 скважин глубиной свыше 8000 метров, что составляет более половины всех подобных скважин в Китае.

В 2025 году здесь была завершена проходка первой в Китае скважины глубиной более 10 000 метров — Шэньдикэ-1.

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