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В течение следующих 10 лет ИИ с вероятностью 10% решит уничтожить человечество – Anthropic
Искусственный интеллект может уничтожить человечество в течение следующего десятилетия. Руководитель направления исследований в области выравнивания ИИ компании Anthropic Эван Хубингер оценил вероятность такого события в 10 процентов.
Хубингер сделал заявление вскоре после громкого ухода из Anthropic исследователя Джейкоба Коксона, ранее работавшего также в OpenAI. Исследователь обвинил обе компании в том, что они без остановки стремятся к созданию сверхразумного и самоулучшающегося ИИ, ставя на кон будущее человечества.
Коксон отметил, что в СМИ главы компаний делают красивые заявления, но сами боятся, что технология может привести к гибели человечества уже к концу десятилетия. По словам исследователя, в будущем модели смогут взламывать системы и получать доступ к ресурсам.
С ним согласился Хубингер, признав, что ИИ может погубить всех людей. Он сам оценил вероятность гибели человечества более чем в 10 процентов. Хубингер заявил, что Anthropic делает все возможное, но исследователи пока не знают, как решить проблему выравнивания сверхразумного ИИ.
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