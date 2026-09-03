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Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Какую часть своей зарплаты человек сможет получать в виде пенсии после выхода на пенсию? В зависимости от страны этот показатель варьируется от более чем 80% до менее чем 20%.

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах / © Visual Capitalist

На инфографике выше страны ранжированы по прогнозируемому валовому коэффициенту замещения пенсией — показателю, который рассчитывается на основе данных ОЭСР. Коэффициент сопоставляет размер пенсионных выплат с заработком до выхода на пенсию; оба показателя рассчитываются до уплаты налогов и обязательных взносов.

Расчеты относятся к среднестатистическому работнику, который начинает трудовую деятельность в возрасте 22 лет в 2024 году. В них учитываются обязательные государственные и частные пенсионные программы, но не учитываются добровольные накопления на частную пенсию.

В верхней части рейтинга доминируют страны Южной Европы: Испания, Греция, Португалия и Италия вошли в первую десятку. Особенно выделяются Испания и Греция — здесь прогнозируемый коэффициент замещения составляет соответственно 80,4% и 79,6%. При этом уровень национального благосостояния далеко не всегда позволяет предсказать, насколько высок будет коэффициент замещения пенсией. В Мексике и Турции он приближается к 70%, тогда как в Германии составляет 42,1%, а в США — 39,7%. Эти различия отражают существенную разницу в устройстве пенсионных систем отдельных стран.

В нижней части рейтинга находится Литва: ее коэффициент замещения составляет всего 17,4% — менее четверти показателя Испании (80,4%). Относительно низкие значения также зафиксированы в Южной Корее и Японии — 33,4% и 36,5% соответственно.

По данным Социального фонда России и Росстата, в 2026 году государственная пенсия замещает в среднем 24% от уровня средней заработной платы в стране.

Низкий коэффициент замещения сам по себе не означает высокого уровня бедности среди пенсионеров. Однако сразу несколько стран, оказавшихся в нижней части пенсионного рейтинга, одновременно характеризуются значительной долей пожилых людей, живущих за чертой относительной бедности.

В Литве более 20% людей в возрасте 65 лет и старше имеют доходы ниже относительной черты бедности. Такая ситуация характерна и для других стран Балтии. В Эстонии и Латвии доля пожилых людей, живущих в бедности, превышает 30%, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 14,8%. В США этот показатель также сравнительно высок — 22,9%.

На другом конце шкалы находится Нидерланды. Здесь коэффициент замещения достигает 74,7%, а уровень бедности среди пожилых составляет всего 4,6%. В Дании, Финляндии и Норвегии этот показатель также не превышает 5%.