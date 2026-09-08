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Главный научный сотрудник OpenAI призвал срочно разработать стандарты безопасности для ИИ
Представители технологических компаний и ученые все чаще говорят о скором появлении сверхмощных моделей искусственного интеллекта. Но, как признался главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий, как контролировать такие системы, специалисты до конца не понимают.
В последние годы технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстрыми темпами. В своей колонке на сайте OpenAI Пахоцкий отметил, что уже при нашей жизни появятся машины, превосходящие людей по уровню интеллекта. Если темпы развития ИИ сохранятся, в скором времени появятся системы, которые будут все активнее участвовать в собственном обучении. К этому моменту, по словам исследователя, важно подготовиться.
Даже специалисты не до конца понимают, как работает искусственный интеллект. Он скорее выращивается, чем проектируется. В результате появляется очень сложная система, способная работать с абстрактными понятиями и имитировать некоторые аспекты человеческого поведения. При этом полностью описать поведение этих систем исследователи пока не могут.
Одна из важных задач — разобраться с ценностями моделей. Если в некоторых аспектах ИИ становится сопоставим с человеком по уровню интеллекта, это не означает, что он обязательно будет разделять человеческие ценности. Важно, чтобы модель сохраняла человеческие ценности в разных условиях.
Развивать ИИ, по мнению исследователя, нужно, в том числе, для защиты от других ИИ-систем. Модели учатся взламывать компьютерные системы. И, вероятно, защищаться от таких атак придется с помощью более совершенных моделей.
Как отметил Пахоцкий, люди должны быть готовы к появлению сверхмощного ИИ. Важно сохранить способность людей самостоятельно принимать решения и ценность человеческой жизни в мире, где большинство задач сможет выполнять искусственный интеллект. Может возникнуть ситуация, когда задачи, на которые раньше требовались тысячи специалистов, смогут выполнять несколько человек, управляющих мощным компьютером. В этом случае очень важно предотвратить концентрацию власти в узком кругу людей.
Пахоцкий полагает, что пока ни одна лаборатория не решила задачи контроля и согласования сверхмощных моделей настолько, чтобы продолжать наращивать их возможности с максимальной скоростью. Он надеется, что компании согласятся добровольно притормозить развитие ИИ, пока не появятся общие стандарты безопасности. Международное регулирование ИИ должно стать одним из приоритетов для правительств.
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