Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове
Китай строит посреди моря искусственный остров площадью 20 квадратных километров, чтобы возвести крупнейший в мире морской аэропорт — Dalian Jinzhouwan.
Проект стоимостью 4,3 миллиарда долларов опирается более чем на 3000 свай, вбитых в скальное основание под морским дном, и должен заработать к 2035 году. Каждая из этих свай уходит в породу более чем на 80 метров — это втрое глубже, чем требуется для аэропорта на суше. Для создания острова уже перемещено 187 миллионов кубометров грунта. После завершения строительства Dalian Jinzhouwan превзойдет аэропорты Гонконга и японского Кансая и станет крупнейшим аэропортом планеты, построенным на искусственном острове.
Строительство идет в бухте Цзиньчжоу в Бохайском море, примерно в 4,5 километра от побережья города Далянь в провинции Ляонин. Полный ввод комплекса в эксплуатацию ожидается к 2035 году.
Необходимость нового аэропорта возникла из-за того, что существующий аэропорт Даляня — Zhoushuizi — практически исчерпал возможности развития. Он был построен около ста лет назад, во времена японской оккупации региона. Несмотря на несколько расширений за десятилетия, аэропорт достиг предела: у него всего одна взлетно-посадочная полоса, а сам он зажат между горами и городской застройкой, что исключает дальнейший рост.
Помимо нехватки места существует и проблема безопасности. По словам главного инженера проекта Ли Сяна, расположение старого аэропорта в окруженной горами долине затрудняет пилотирование, особенно в плохую погоду, что повышает риски при заходе на посадку и взлете.
На фоне роста Даляня как важного торгового узла, связанного с Японией и Южной Кореей, Китай решил построить с нуля в открытом море новый авиационный комплекс, способный удовлетворить будущий спрос.
В окончательной конфигурации Dalian Jinzhouwan получит четыре взлетно-посадочные полосы и терминал площадью 900 тысяч квадратных метров. Проектная мощность составит: 80 миллионов пассажиров в год, один миллион тонн грузов ежегодно, около 540 тысяч авиарейсов в год. Даже первая очередь проекта станет огромным скачком по сравнению с нынешним аэропортом Даляня, который в последние годы обслуживал около 20 миллионов пассажиров ежегодно.
