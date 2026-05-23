23 мая, 09:55
Андрей Серегин
229

Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение

Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.

Вопрос о влиянии фоновой музыки на чтение остается спорным в науке. Так, существуют два противоборствующих подхода. Первый утверждает, что музыка отвлекает, конкурируя с обработкой текста за общие и весьма ограниченные когнитивные ресурсы человека. В 2013 году ученые показали, что отвлечение может происходить как из-за акустической изменчивости звуков, так и из-за неожиданных отклонений в музыкальном потоке, причем захват внимания отклонением частично поддается сознательному контролю.

Второй подход предполагает, что музыка может улучшать выполнение задач через повышение физиологического возбуждения и создание позитивного эмоционального фона. Исследование 2001 года показало, что улучшение пространственного мышления после прослушивания музыки связано именно с подъемом настроения и уровня активности.

Параллельно опросы стабильно показывают, что привычка читать под музыку массово распространена среди студентов. По данным одного из последних исследований, 75% из них слушают музыку во время учебы.

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) провели исследование, показавшее, какие индивидуальные особенности предсказывают выбор в пользу музыки или тишины при учебном чтении. Они опросили 226 студентов университета. Участники заполнили анкету о музыкальных привычках во время различных занятий, затем прошли тест на объем памяти, опросник склонности к блужданию мыслей и опросник для измерения вовлеченности в музыку. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology of Music.

Анализ показал, что 54% опрошенных слушают музыку при учебном чтении, 46% избегают ее. Для чтения самыми популярными жанрами оказались классика (48%) и рок (33%). При этом 78% опрошенных отказывались от песен с текстом при чтении, а 54% выбирали медленный темп. Для сравнения: при выполнении легких рутинных дел 95% предпочитали быструю музыку, а 64% — с вокалом.

Главными причинами включить музыку были желание повысить концентрацию (57%), заглушить внешний шум (50%), усилить мотивацию (49%) и получить удовольствие (37%). Среди тех, кто слушает музыку, 94% оценили ее как полезную, а 60% — как «очень полезную». В противоположной группе 86% назвали причиной отказа от музыки именно то, что она их отвлекает. 

Авторы исследования выяснили отсутствие связи между когнитивными показателями и выбором слушать музыку или читать в тишине. Ни объем памяти, ни склонность к блужданию мыслей не коррелировали с этим поведением. Единственным фактором, стабильно связанным с прослушиванием музыки при чтении, оказалась «вовлеченность в музыку» — показатель, отражающий, насколько важную роль музыка играет в жизни человека: использует ли он ее для регуляции настроения, снятия стресса, получения эстетического опыта.

Люди с высокими баллами по этой шкале не только чаще слушали музыку при чтении, но и выше оценивали ее полезность. Дополнительно ученые выявили слабую отрицательную связь между годами формального музыкального образования и привычкой читать под музыку: те, кто дольше учился музыке, были чуть более склонны к тишине.

22 мая, 13:50
Максим Абдулаев

Анализ ДНК древних строителей мегалитов выявил захоронения отца и сына на расстоянии более 200 километров друг от друга

Генетики доказали, что неолитические общины Европы, строившие гигантские каменные сооружения, не были изолированными племенами. Масштабный анализ древних геномов показал, что носители разных археологических культур активно взаимодействовали, заключали браки и переезжали на сотни километров от дома. Исследование также подтвердило, что традиция возводить мегалиты передавалась от народа к народу как культурная идея, а не в результате массовой миграции.

Археология
# антропология
# древняя днк
# мегалиты
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
21 мая, 12:21
Александр Березин

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

На каждый доллар выручки у компании Илона Маска больше 26 центов убытков, при этом собственно космические операции, наоборот, прибыльны. Необычно крупные убытки ей принес совсем другой вид деятельности. Интересно, что именно благодаря ей SpaceX в ближайшие месяцы планирует выйти на фондовый рынок с оценкой в триллионы долларов.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космонавтика
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
23 апреля, 12:08
Любовь С.

В мозге нашли вторую систему связи

Астроциты — клетки, которые долго считались лишь «помощниками» нейронов — оказались частью скрытой системы связи в мозге. Они, как показали результаты нового исследования, формируют собственные протяженные сети, соединяющие разные части головного мозга. Это открытие меняет представление о том, как мозг координирует свою работу, адаптируется к новым условиям и восстанавливается после повреждений.

Биология
# астроциты
# глиальные клетки
# компьютерное моделирование
# мозг
# мыши
# нейроны
