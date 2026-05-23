Психологи исследовали влияние фоновой музыки на чтение
Больше половины студентов регулярно читают учебные тексты под музыку, хотя многие научные работы утверждают, что это вредит пониманию текста. Исследователи из Университета Эдит Коуэн выяснили, что эта привычка определяется не когнитивными способностями вроде силы внимания, а тем, насколько важную роль музыка играет в жизни конкретного человека.
Вопрос о влиянии фоновой музыки на чтение остается спорным в науке. Так, существуют два противоборствующих подхода. Первый утверждает, что музыка отвлекает, конкурируя с обработкой текста за общие и весьма ограниченные когнитивные ресурсы человека. В 2013 году ученые показали, что отвлечение может происходить как из-за акустической изменчивости звуков, так и из-за неожиданных отклонений в музыкальном потоке, причем захват внимания отклонением частично поддается сознательному контролю.
Второй подход предполагает, что музыка может улучшать выполнение задач через повышение физиологического возбуждения и создание позитивного эмоционального фона. Исследование 2001 года показало, что улучшение пространственного мышления после прослушивания музыки связано именно с подъемом настроения и уровня активности.
Параллельно опросы стабильно показывают, что привычка читать под музыку массово распространена среди студентов. По данным одного из последних исследований, 75% из них слушают музыку во время учебы.
Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) провели исследование, показавшее, какие индивидуальные особенности предсказывают выбор в пользу музыки или тишины при учебном чтении. Они опросили 226 студентов университета. Участники заполнили анкету о музыкальных привычках во время различных занятий, затем прошли тест на объем памяти, опросник склонности к блужданию мыслей и опросник для измерения вовлеченности в музыку. Результаты исследования опубликовали в журнале Psychology of Music.
Анализ показал, что 54% опрошенных слушают музыку при учебном чтении, 46% избегают ее. Для чтения самыми популярными жанрами оказались классика (48%) и рок (33%). При этом 78% опрошенных отказывались от песен с текстом при чтении, а 54% выбирали медленный темп. Для сравнения: при выполнении легких рутинных дел 95% предпочитали быструю музыку, а 64% — с вокалом.
Главными причинами включить музыку были желание повысить концентрацию (57%), заглушить внешний шум (50%), усилить мотивацию (49%) и получить удовольствие (37%). Среди тех, кто слушает музыку, 94% оценили ее как полезную, а 60% — как «очень полезную». В противоположной группе 86% назвали причиной отказа от музыки именно то, что она их отвлекает.
Авторы исследования выяснили отсутствие связи между когнитивными показателями и выбором слушать музыку или читать в тишине. Ни объем памяти, ни склонность к блужданию мыслей не коррелировали с этим поведением. Единственным фактором, стабильно связанным с прослушиванием музыки при чтении, оказалась «вовлеченность в музыку» — показатель, отражающий, насколько важную роль музыка играет в жизни человека: использует ли он ее для регуляции настроения, снятия стресса, получения эстетического опыта.
Люди с высокими баллами по этой шкале не только чаще слушали музыку при чтении, но и выше оценивали ее полезность. Дополнительно ученые выявили слабую отрицательную связь между годами формального музыкального образования и привычкой читать под музыку: те, кто дольше учился музыке, были чуть более склонны к тишине.
