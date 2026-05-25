25 мая, 19:02
Александр Березин
Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

В 2020-х годах шакалы достигли Архангельской области, а еще раньше колонизировали другие регионы Северной Европы. Авторы новой работы проанализировали перспективы и пришли к выводу о неизбежности многократного расширения их европейского ареала в этом веке. Причем ключевую роль в этом играет человек и его действия.

Шакалы отличаются от волков значительной большей склонностью издавать звуки. Практически перед каждой охотой они издают характерный вой, который можно услышать на большом расстоянии. Именно за счет его фиксации авторы новой работы и оценивали динамику распространения шакалов в Европе / © Nature, Martin Steenhaut

Обыкновенный шакал — сравнительно небольшое животное, редко достигающее более десятка килограммов массы. Малый вес и отсутствие крупных стай делает его довольно уязвимым в отношении близкородственного вида — волка. Поэтому когда условия становятся суровыми, а конкуренция обостряется, ареал шакала сжимается. Скажем, в последний ледниковый период его, по сути, не было нигде, кроме Индии. После голоценового потепления он распространился до Малой Азии и Балкан, однако долго не мог выйти за их пределы в Европе.

XXI век резко изменил эту ситуацию. В нулевые шакал появился в Польше, в 2010-х — в Эстонии, затем в Центральной России, в конце 2010-х достиг Вологодской области, а в 2020-х — и Архангельской, то есть зоны северной тайги. По пути он сильно изменил свой образ жизни. Если на юге шакалы едят растительную пищу, то в Северной Европе, где нет арбузов и прочих предпочитаемых им растений, шакал почти полностью опирается на грызунов.

Авторы новой научной работы, которую опубликовали в Nature Ecology&Evolution, попробовали оценить дальнейшее распространение шакалов на основе подходящих для них зон и происходящего существенного потепления климата в Европе. В качестве первичных источников по текущему расселению этих животных исследователи использовали звукозаписи шакальего воя (он существенно отличается от волчьего) из 13 стран континента. Моделирование показало, что как минимум 2,4 миллиона квадратных километров европейских земель вполне пригодны для колонизации шакалами. Реальная цифра, вероятно, еще больше, поскольку авторы не использовали данные для крупных частей географической Европы.

Тем не менее, это верно только при текущих условиях, то есть почти полном отсутствии волков на большой части континента и плавно смягчающемся европейском климате. Если же волки будут восстанавливать свою популяцию, шакалы смогут заселить куда меньше земель — возможно, не более 1,2 миллиона квадратных километров. Впрочем, это в несколько раз больше, чем освоено ими сейчас.

Наличие волков само по себе не означает автоматического исчезновения шакалов в той или иной стране. Даже там, где волки есть, шакалы могут жить, просто избегая районов массового обитания волков. Ранее Naked Science уже описывал, что в Эстонии шакалы избегают центральных, лесистых частей страны, зато активно продвигаются вдоль морских и озерных берегов, в том числе создавая воспроизводящиеся группы на островах в Чудском озере и так далее.

Карта с распределением вероятности встречаемости шакалов в близком будущем. Для Испании и Франции с основной частью Италии она очень велика. А вот шансы Польши авторы оценивают как более умеренные: шакалы не любят зону плотных лесов, особенно горных и тех, где скрываются волки / © Nature, Nathan Ranc et al.

Но в том случае, если люди перестанут оказывать ограничивающее влияние на волков, шакалам придется «жаться» к поселениям людей, используя их как щит. Собственно, в «стратегическом» смысле, они уже делают это, поскольку массовое заселение ими Европы было бы невозможно без предварительного сжатия там волчьей популяции под давлением людей.

Последствия предсказанной авторами колонизации Европы шакалами сложно оценить однозначно. С одной стороны, они намного меньше боятся людей, чем волки. Поэтому могут регулярно встречаться буквально на окраинах населенных пунктов, где разоряют мусорные баки. С другой стороны, шакалы даже в крайней ситуации предпочитают не нападать на людей, поскольку намного меньше волков. Вдобавок они очень эффективно вытесняют енотов и енотовидных собак, которые в современной Европе стали опасными и массовыми инвазивными животными.

