Атеросклероз при терапии статинами предложили диагностировать по сочетанию липидных показателей
Ученые Сеченовского Университета показали, что традиционные биомаркеры, основанные на уровне жирных кислот в плазме крови, могут терять диагностическую ценность у пациентов с атеросклерозом, получающих терапию статинами. В качестве альтернативы исследователи предложили новую систему липидных индексов, позволяющую более точно выявлять нарушения обмена и оценивать риск заболевания.
Атеросклероз — одно из ключевых заболеваний сердечно-сосудистой системы, лежащее в основе инфарктов и инсультов. Для его диагностики и мониторинга широко используются показатели, отражающие баланс жирных кислот, в том числе индекс омега-3. Однако, как показало новое исследование, в плазме крови такие маркеры могут быть недостаточно чувствительными. Они могут зависеть от питания и быстро меняться, не отражая долгосрочные метаболические процессы. В результате состояние пациента может оцениваться как стабильное, несмотря на сохраняющийся риск прогрессирования заболевания.
В ходе работы ученые проанализировали образцы крови более чем у 100 участников — пациентов с атеросклерозом и здоровых добровольцев — с учетом проводимой терапии. Выяснилось, что традиционные показатели демонстрируют низкую диагностическую точность и особенно плохо различают группы пациентов на фоне приема статинов. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.
«Мы увидели, что в условиях реальной клинической практики, прежде всего у пациентов, длительно получающих статины, привычные показатели профиля жирных кислот, включая омега 3 индекс, действительно теряют диагностическую чувствительность. Статины модифицируют липидный обмен и частично сглаживают различия между группами, а сами параметры плазмы сильно зависят от диеты и кратковременных влияний», — отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.
В ответ на эти ограничения исследователи предложили новый подход, основанный на комбинации нескольких показателей. В него вошли индекс баланса омега-6 и омега-3 жирных кислот, соотношения отдельных метаболитов и интегральная математическая модель, учитывающая сразу несколько параметров липидного обмена.
Такая система показала существенно более высокую диагностическую точность по сравнению с традиционными маркерами и сохранила информативность у пациентов, получающих терапию статинами.
«Мы перешли от оценки отдельных параметров к комплексным индексам, которые отражают не только абсолютный уровень жирных кислот, но и их метаболические соотношения. Такой подход позволяет точнее фиксировать сдвиги, связанные с воспалением и нестабильностью атеросклеротических бляшек, и, по сути, дает нам инструмент более точного мониторинга пациентов с атеросклерозом, в том числе на фоне длительной терапии статинами», — добавил Филипп Копылов.
По словам исследователей, предложенный подход может использоваться для более точной диагностики и мониторинга атеросклероза, а также для оценки эффективности терапии.
Авторы подчеркивают, что работа требует дальнейшей валидации на более крупных выборках пациентов, однако в перспективе новая система индексов может быть интегрирована в клиническую практику.
