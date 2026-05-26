Атеросклероз при терапии статинами предложили диагностировать по сочетанию липидных показателей

Ученые Сеченовского Университета показали, что традиционные биомаркеры, основанные на уровне жирных кислот в плазме крови, могут терять диагностическую ценность у пациентов с атеросклерозом, получающих терапию статинами. В качестве альтернативы исследователи предложили новую систему липидных индексов, позволяющую более точно выявлять нарушения обмена и оценивать риск заболевания.

Атеросклероз — одно из ключевых заболеваний сердечно-сосудистой системы, лежащее в основе инфарктов и инсультов. Для его диагностики и мониторинга широко используются показатели, отражающие баланс жирных кислот, в том числе индекс омега-3. Однако, как показало новое исследование, в плазме крови такие маркеры могут быть недостаточно чувствительными. Они могут зависеть от питания и быстро меняться, не отражая долгосрочные метаболические процессы. В результате состояние пациента может оцениваться как стабильное, несмотря на сохраняющийся риск прогрессирования заболевания.

В ходе работы ученые проанализировали образцы крови более чем у 100 участников — пациентов с атеросклерозом и здоровых добровольцев — с учетом проводимой терапии. Выяснилось, что традиционные показатели демонстрируют низкую диагностическую точность и особенно плохо различают группы пациентов на фоне приема статинов. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.

«Мы увидели, что в условиях реальной клинической практики, прежде всего у пациентов, длительно получающих статины, привычные показатели профиля жирных кислот, включая омега 3 индекс, действительно теряют диагностическую чувствительность. Статины модифицируют липидный обмен и частично сглаживают различия между группами, а сами параметры плазмы сильно зависят от диеты и кратковременных влияний», — отметил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.

В ответ на эти ограничения исследователи предложили новый подход, основанный на комбинации нескольких показателей. В него вошли индекс баланса омега-6 и омега-3 жирных кислот, соотношения отдельных метаболитов и интегральная математическая модель, учитывающая сразу несколько параметров липидного обмена.

Такая система показала существенно более высокую диагностическую точность по сравнению с традиционными маркерами и сохранила информативность у пациентов, получающих терапию статинами.

«Мы перешли от оценки отдельных параметров к комплексным индексам, которые отражают не только абсолютный уровень жирных кислот, но и их метаболические соотношения. Такой подход позволяет точнее фиксировать сдвиги, связанные с воспалением и нестабильностью атеросклеротических бляшек, и, по сути, дает нам инструмент более точного мониторинга пациентов с атеросклерозом, в том числе на фоне длительной терапии статинами», — добавил Филипп Копылов.

По словам исследователей, предложенный подход может использоваться для более точной диагностики и мониторинга атеросклероза, а также для оценки эффективности терапии.

Авторы подчеркивают, что работа требует дальнейшей валидации на более крупных выборках пациентов, однако в перспективе новая система индексов может быть интегрирована в клиническую практику.

Сеченовский Университет 61 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.