Как встроить новое в древнее: семь примеров деликатной работы с историей
В этой подборке представлены примеры бережного переосмысления исторических памятников по всему миру: от римского Колизея и руин английского замка до археологического памятника эпохи викингов в Исландии.
В рамках реставрации и обновления 800-летней Башни Клиффорда, некогда входившей в состав Йоркского замка, британское бюро Hugh Broughton Architects создало самостоятельную деревянную конструкцию, аккуратно встроенную внутрь пустой каменной оболочки руин.
Над деревянным вмешательством устроена смотровая площадка с видом на город, а внутри подвесные мостки позволяют посетителям попасть в часовню и уборную, когда-то построенные для короля Генриха III.
Итальянская студия Stefano Boeri Interiors реконструировала полукруглую площадь рядом со знаменитым римским Колизеем, заменив булыжное покрытие плитами из травертина и установив 44 каменные скамьи.
Авторы стремились напомнить о первоначальном облике амфитеатра, построенного в 80 году нашей эры: скамьи расположены в тех местах, где когда-то находились колонны внешней стены.
Архитектурная мастерская Sp(r)int Studio восстановила и расширила деревянное укрытие 1950-х годов, защищающее археологический памятник Stöng — руины длинного дома викингов и фермерского поселения в Исландии.
Увидев потенциал в существующем сооружении, пришедшем в упадок, архитекторы усилили его оцинкованными стальными рамами, облицевали фасады рейками из лиственницы и добавили поликарбонатные панели в двускатную кровлю.
Белоснежная бетонная структура, встроенная в руины заброшенного дома эпохи поздней династии Цин, стала одной из трех галерей культурного музея Zhang Yan, расположенного в пригородной деревне Чжанъянь близ Шанхая.
Музей, спроектированный бюро Shenzhen Horizontal Design, демонстрирует, как старую сельскую архитектуру Китая можно адаптировать и использовать заново.
Ранее недоступный археологический участок за древним римским Пантеоном был открыт для публики благодаря серии «микроархитектур», разработанных итальянской студией STARTT.
Маршрут, одновременно служащий выставочным пространством, соединяет ротонду Пантеона с апсидой базилики Нептуна. Вдоль него размещены стальные и каменные элементы, в которых скрыты лифт, туалеты и технические помещения.
Расположенная на вершине турецкого полуострова Галлиполи крепость Седдюльбахир XVII века была переосмыслена студией KOOP Architects, превратившей ее в пространство с закрытыми и открытыми выставочными зонами.
Отсылая к разрушениям, которые каменные руины пережили во время Первой мировой войны и последующих землетрясений, архитекторы создали из деревянных ламелей контур, повторяющий прежний силуэт крепости.
Чтобы защитить 900-летнюю романскую церковь и сделать ее более удобной для туристов, словенская студия Medprostor установила над открытым сооружением складывающуюся подвижную крышу.
В конструкции полускатной кровли использованы черная сталь, обожженное дерево и темная сланцевая черепица — материалы, намеренно отличающиеся от оригинальной каменной кладки исторической церкви.
