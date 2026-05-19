  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 мая, 10:27
Рейтинг: +1189
Посты: 2695

В Дубае началось строительство крупнейшего в мире авиационного инженерного центра нового поколения

Авиакомпания Emirates официально начала строительство нового инженерного комплекса стоимостью 5,1 миллиардов долларов США в районе Dubai South. Проект призван стать самым современным и технологически продвинутым центром технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов.

Сообщество
# авиация
# Китай
# ОАЭ
# самолёты
# строительство
# технологии
Художественное изображение крупнейшего и самого передового в мире авиационного инженерного центра / © Emirates
Художественное изображение крупнейшего и самого передового в мире авиационного инженерного центра / © Emirates

Строительство нового инженерного центра Emirates ведет китайская Railway Construction Corporation — одна из ведущих компаний в области строительства и инфраструктурного развития. Консультантом проекта назначена Artelia.

Новый инженерный комплекс Emirates займет колоссальную площадь в 1,1 миллиона квадратных метров. По своему объему он станет одним из крупнейших зданий в мире, а также крупнейшей стальной конструкцией в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Главной особенностью комплекса станет уникальная в мировом масштабе система ангаров, способная одновременно обслуживать 28 широкофюзеляжных самолетов, а также два специализированных покрасочных ангара.

Среди других ключевых характеристик мегакомплекса:

  • крупнейший в мире ангар со свободным пролетом шириной 285 метров;
  • крупнейшая в мире специализированная мастерская по ремонту авиационных шасси;
  • 77 000 квадратных метров производственных помещений для ремонта и технического обслуживания;
  • 380 000 квадратных метров складских и логистических мощностей;
  • два высокотехнологичных покрасочных ангара для обслуживания широкофюзеляжного флота Emirates с возможностью работы и с узкофюзеляжными самолетами.

Завершение строительства намечено на середину 2030 года. На первом этапе ангарный комплекс будет обслуживать самолеты, нуждающиеся в сложном техническом ремонте, а также принимать часть проектов инженерного центра Emirates в международном аэропорту Dubai International Airport (DXB).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

    19 мая, 10:33

  2. В Австралии нашли тысячелетнюю могилу собаки динго

    19 мая, 09:58

  3. Древние каменные горшки в Лаосе оказались семейными склепами

    19 мая, 09:34

  4. Родословную Христофора Колумба связали с испанской знатью

    19 мая, 09:34
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Сергей Механик
25 минут назад
Alexander, я имел в виду анализ эффективности разъединения-объединения по аналогиям с другими приведенными мной странами и народами.

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Sam Dowson
56 минут назад
Занести с Марса можно и тихоходок. Вот только в реальности панспермия должна была состояться ещё до происхождения бактерий. И скорее всего до

Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

ром сок
1 час назад
Денис, лечись

Инфографика: Китай или США — с кем в мире торгуют больше?

Ромыч Дремыч
2 часа назад
Так и не понял, в чем угроза безопасности для США?

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

Михаил Невский
2 часа назад
Александр, навскидку. Ну на 30% больше стало. Порядок одинаковый. Солнечные станции за 15 лет в 100 раз возрасли по выработки и сравнились с атомом.

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Александр ABATAPA
2 часа назад
Artum, с тех пор многое поменялось. Но вот читал несколько лет назад в комментариях на одном известном сайте m...ku про Италию:

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Рома К
2 часа назад
Игорь, чтоб тебе кирпич на голову упал, мошенник е....й.

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Александр Речкин
2 часа назад
В.В., ссылка в тексте: https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2026/

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

В.В. Тишин
2 часа назад
Интересная статья, а не могли бы уточнить источник информации? Поскольку если ссылаться на данную информацию при написании научной статьи, то

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

Sam Dowson
3 часа назад
Иван, дубина и камень - орудия ближайшего боя. Длинная заточенная палка просто не даст подойти на расстояние удара. Швырнуть камень метко на убой

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Иван Магомедов
3 часа назад
Продай телефон

Инфографика: самые глубокие озера мира

moringotto
3 часа назад
Сергей, жи2 передает тебе привет )) да и не твоего ума это дело бекон двуногий , тебе бы от тцк бегать перестать и в канаву ехать , свой фаб дожидаться

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

moringotto
3 часа назад
Dmitry, девочка то что ты былло бич не значит что все такие же )) иди бояры наверни вместе со своими двумя отцами 🤣

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Александр Долматов
4 часа назад
В этой статье тоже много воды. Одна и та же информация подаётся по два раза, только разными словами.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Сабина Базадзе
4 часа назад
А фото звезд как не было, так и нет. Не могут подделать.

NASA опубликовало видео отделения капсулы экипажа Orion от сервисного модуля

Иван Анатольевич
4 часа назад
daovision, проекция меркатора - слышали про такое?

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Сергей Дусаков
5 часов назад
На развитие языков Северной и Южной Америки повлияло колонизация земель Европой.

Карта: системы письма по всему миру

Владимир Городецкий
6 часов назад
Александр, как копье может окружить? Прорвались, а за ними затянули фронт, и нет снабжения у группы прорыва. Рухнула связь в первую очередь,

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно