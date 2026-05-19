Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Дубае началось строительство крупнейшего в мире авиационного инженерного центра нового поколения

Авиакомпания Emirates официально начала строительство нового инженерного комплекса стоимостью 5,1 миллиардов долларов США в районе Dubai South. Проект призван стать самым современным и технологически продвинутым центром технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта воздушных судов.

Художественное изображение крупнейшего и самого передового в мире авиационного инженерного центра / © Emirates

Строительство нового инженерного центра Emirates ведет китайская Railway Construction Corporation — одна из ведущих компаний в области строительства и инфраструктурного развития. Консультантом проекта назначена Artelia.

Новый инженерный комплекс Emirates займет колоссальную площадь в 1,1 миллиона квадратных метров. По своему объему он станет одним из крупнейших зданий в мире, а также крупнейшей стальной конструкцией в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Главной особенностью комплекса станет уникальная в мировом масштабе система ангаров, способная одновременно обслуживать 28 широкофюзеляжных самолетов, а также два специализированных покрасочных ангара.

Среди других ключевых характеристик мегакомплекса:

крупнейший в мире ангар со свободным пролетом шириной 285 метров;

крупнейшая в мире специализированная мастерская по ремонту авиационных шасси;

77 000 квадратных метров производственных помещений для ремонта и технического обслуживания;

380 000 квадратных метров складских и логистических мощностей;

два высокотехнологичных покрасочных ангара для обслуживания широкофюзеляжного флота Emirates с возможностью работы и с узкофюзеляжными самолетами.

Завершение строительства намечено на середину 2030 года. На первом этапе ангарный комплекс будет обслуживать самолеты, нуждающиеся в сложном техническом ремонте, а также принимать часть проектов инженерного центра Emirates в международном аэропорту Dubai International Airport (DXB).