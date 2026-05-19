19 мая, 09:34
Татьяна Зайцева
Родословную Христофора Колумба связали с испанской знатью

Результаты нового генетического исследования поставили под сомнение версию о генуэзском происхождении Колумба. Анализ ДНК, выделенной из останков прямых потомков мореплавателя, позволил предположить, что Колумб происходил из влиятельной дворянской семьи с северо-запада Испании.

Возможный посмертный портрет Христофора Колумба кисти Себастьяно дель Пьомбо (1519) / © Метрополитен-музей (Нью-Йорк, США)

Споры о происхождении Христофора Колумба продолжаются уже более пяти веков. У историков преобладает версия о том, что Колумб родился в 1451 году в Генуэзской республике в скромной, небогатой семье.

Однако существует немало иных версий о родословной и месте рождения Колумба. Среди них в течение последнего столетия существует гипотеза о галисийских корнях Колумба (Галисия — регион на северо-западе Пиренейского полуострова). Тем не менее ни одна из этих версий до сих пор не получила научного подтверждения.

Группа исследователей из лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе опубликовала на сайте BioRxiv препринт исследования, подтверждающего галисийскую версию происхождения Колумба.

Авторы научной работы провели анализ ДНК, выделенной из скелетных останков 12 человек, захороненных в крипте церкви Санта-Мария-де-Грасия в Хельвесе, предместье Севильи. Это захоронение считается семейным склепом графов Хельвес, где с XVI по XVIII век были похоронены как минимум семь прямых потомков Колумба, включая его внучку. В марте 2022 года останки из семейной усыпальницы Хельвесов эксгумировали.

Генетический анализ подтвердил, что в склепе действительно захоронены прямые потомки Колумба. Однако внимание исследователей обратило на себя одно несоответствие: у двух человек оказались общие гены, хотя, согласно историческим документам, они не состояли в кровном родстве.

Одним из этих людей был Хорхе Альберто де Португаль (1566-1589 годы), третий граф Хельвес и родной праправнук Колумба. Второй человек — графиня Мария де Кастро Хирон де Португаль (1640-1670 годы), происходившая из аристократической галисийской семьи и вошедшая в семью графов Хельвесов через брак.

Тот факт, что два человека, не имеющие документально подтвержденных родственных связей, имеют общую ДНК, можно объяснить только тем, что у них есть общий предок. Чтобы вычислить этого человека, команда применила массовое параллельное секвенирование (расшифровку) более чем 10 тысяч генетических маркеров и построила компьютерную модель, которая отследила 16 поколений семейного генеалогического древа.

В итоге исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным общим предком этих двух людей был человек по имени Педро Альварес де Сотомайор, который приходился третьему графу Хельвесу прапрадедом.

Для подтверждения этой версии ученые прибегли к так называемой технике виртуального нокаута: когда они исключили Педро Альвареса де Сотомайора из реконструированного генеалогического древа, генетическая связь между двумя его потенциальными потомками исчезла. Ни один другой предок из сотен проанализированных не смог дать такой же эффект.

Анализ ДНК также показал, что потомки Колумба генетически связаны не только с семьей Сотомайор, но и с влиятельным родом Суньига из Наварры, соседнего с Галисией региона Северной Испании.

Педро Альварес де Сотомайор, также известный под именем Педро Мадруга, был одним из самых могущественных феодальных лордов Галисии XV века. Однако около 1486 года упоминания о нем исчезли из исторических документов. В том же году Колумб впервые предстал перед двором испанских монархов Изабеллы и Фердинанда.

Однако, несмотря на это и ряд других совпадений, авторы исследования не взялись прямо утверждать, что Мадруга и Колумб — одно и то же лицо.

«В совокупности полученные нами данные впервые предоставляют надежную генетическую поддержку гипотезы о галисийском происхождении Христофора Колумба», — заключили исследователи. В то же время они подчеркнули, что доказательства остаются косвенными, поскольку основаны на ДНК потомков, а не самого Колумба. Значит, результаты требуют независимой проверки.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

