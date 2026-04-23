Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
23 апреля, 08:01
Рейтинг: +850
Посты: 1952

Достроят ли «Зеркальную линию»? Реалистичный взгляд на мегапроект Саудовской Аравии

На юго-западной окраине Аравийской пустыни сегодня находится гигантский ров. Он выглядит так, будто его вырезала внеземная цивилизация, но на самом деле это свидетельство того, что один из самых амбициозных строительных проектов в истории остановился.

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Google Maps
Ров шириной 200 метров тянется от гор Хиджаза до залива Акаба. На одном из его участков уже возвели один из крупнейших в мире фундаментов, однако сегодня на объекте уже нет рабочих и строительной техники, а проект фактически заморожен и находится на стадии перепрофилирования.  

Итак, вопрос на триллион долларов: будет ли «Зеркальная линия» когда-нибудь завершена?

Начнем с основ. «Зеркальная линия» (The Line) — это план создания линейного города длиной 170 километров и высотой 500 метров. По завершении он должен стать столицей NEOM — огромного нового региона на северо-западе страны, задуманного фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Сам NEOM — ключевой элемент программы Vision 2030, направленной на избавление экономики страны от зависимости от нефти.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM
Как реализовать такой проект? Первая проблема — геология. Трасса «Зеркальной линии» проходит через крайне разнообразные ландшафты: твердые горные породы, мягкие пески пустыни и соленые прибрежные равнины. Чтобы строить на столь разнородной территории, нужно создать единое устойчивое основание.

Для этого используется так называемый свайно-плитный фундамент. «Сваи» — это длинные железобетонные цилиндры, уходящие глубоко в землю по всей линии города. Они проходили через нестабильные слои грунта и опирались на твердую скалу. Сверху укладывалась бетонная «плита», создающая ровную платформу для строительства.

Для реализации этого решения автоматизированный завод производил арматурные каркасы длиной 32 метра. Буровые установки с GPS-навигацией точно высверливали скважины, куда опускались эти каркасы. Внутрь подавалось биоразлагаемая жидкость, предотвращающая обрушение стенок до заливки бетона. Но инженерам приходилось бороться не только с мягким грунтом. Близость моря означала высокую соленость подземных вод, что могло привести к коррозии стали и разрушению бетона.

Для решения этой проблемы создана крупнейшая в мире система осушения: вдоль трассы пробурили 500 скважин с насосами. Вода откачивалась со скоростью 90 000 кубометров в час, поступала в отстойники, проверялась и затем фильтровалась, после чего сбрасывалась обратно в море.

Вторая проблема — строительство вверх. В обычных небоскребах сначала возводят центральное ядро — «позвоночник» здания, формируемый заливкой бетона в поднимающуюся опалубку. Но «Зеркальная линия» — это не одно здание, а целый город, поэтому здесь не было единого 170-километрового ядра. Вместо этого должны были появиться тысячи отдельных ядер, которые будут не только самостоятельными элементами, но и опорой для платформ-«палуб». Эти «палубы» должны были стать проспектами, а ядра — улицами, соединяющими уровни. Именно здесь должна была кипеть жизнь: школы, жилье, транспорт — все, что нужно городу. На первом этапе требовалось установить 4,8 миллиона тонн стальных балок, поддерживающих пять таких уровней, однако строители так и не принялись за эту задачу.

Третья проблема — бетон. Масштабная заливка — сложнейший процесс: слишком медленно — и он застынет неравномерно, слишком быстро — смесь расслоится. Слишком много воды — бетон станет хрупким, слишком мало — пористым. Здесь критична абсолютная стабильность на протяжении долгого времени.

Миллионы тонн бетона уже уложены, но все это происходило у побережья, где легко наладить поставки. Дальше — глубинные районы без ресурсов и почти без воды. План состоял с том, чтобы использовать гигантскую опреснительную станцию из другого мегапроекта NEOM, Оксагон (Oxagon), которая будет подавать воду в резервуары вдоль всей линии города. Оттуда она поступит в сеть бетонных заводов, способных производить до 20 000 кубометров бетона в сутки.

Проблема в том, что этой инфраструктуры пока не существует, а строительство Оксагона началось лишь в середине 2025 года, а заводы еще далеки от завершения. Более того, есть неподтвержденные слухи, что опреснительную станцию вообще отменили.

На момент остановки стройки бетон производили на месте, а воду доставляли танкерами — решение, которое невозможно масштабировать.

«Зеркальная линия» задумывалась как революция в градостроительстве — проект, который полностью изменит представление о городах. Для Саудовской Аравии — это был способ поразить мир. Но для инвесторов — огромный риск, поэтому деньги из зарубежных источников так и не поступили.

А для будущих жителей есть еще одна проблема: на улицах не будет кондиционирования. Внутренние помещения будут охлаждаться, но на открытых пространствах придется сталкиваться с жарой пустыни.

Ситуацию усугубляет эффект «теплового острова», когда города нагреваются сильнее окружающей среды. В Лондоне, например, температура может быть на пять градусов выше, чем за городом. А в «Зеркальной линии» будет огромное количество бетона, стекла и стали.

Разработчики утверждали, что зеркальные фасады будут отражать свет, а стекло станет «дышащим», но как именно это планировали реализовать — неизвестно.

Передвигаться по городу придется на общественном транспорте. Под землей пройдет высокоскоростная линия, способная пересечь весь город за 20 минут — быстрее любых современных поездов. Выше — сеть пригородных поездов с остановками каждые 1,5 километра, еще выше — легкое метро с шагом 100 метров, плюс лифты и эскалаторы.

Но действительно ли такая линейная форма эффективна? В обычном городе можно двигаться в любом направлении, а здесь — только вперед или назад, что увеличивает время поездок.

Недавнее расследование Financial Times утверждает, что топ-менеджеры проекта в частном порядке признают его невозможным. Когда проект представили в 2021 году, он выглядел дерзким вызовом всему миру. Но спустя пять лет «медовый месяц» закончился. 

Если «Зеркальная линия» будет построена, хотя это маловероятно, она станет одним из самых впечатляющих сооружений в истории — современным ответом пирамидам. Но это «если» остается огромным.

8 минут назад
Что-то от новостей вы отстаете, уже идут разговоры как бы этот катлован превратить в судоходный канал для обхода ормузского пролива. Может быть конечно что-то новое рыть будут, пока не ясно.
