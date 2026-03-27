Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек
Сразу три компании объявили об отмене контрактов на работы в рамках мегапроектов Neom в Саудовская Аравия — речь идет о горнолыжном курорте Тройена (Trojena) и 170-километровом горизонтальном небоскребе «Зеркальная линия» (The Line). Это произошло на фоне заметного замедления темпов реализации проектов.
Металлургическая компания Eversendai на этой неделе сообщила о расторжении контракта на поставку и монтаж стальных конструкций для Тройены, расположенной в горном регионе Табук.
Итальянский подрядчик Webuild также объявил об отмене контракта на строительство трех плотин, предназначенных для создания крупного пресноводного озера на территории курорта.
Кроме того, Hyundai Engineering and Construction заявила, что ее контракт, заключенный совместно с Samsung C&T и подрядчиком Archirodon на строительство тоннеля для «Зеркальной линии», был аннулирован.
Отмена контрактов происходит на фоне явного снижения темпов реализации мегастроек Neom.
Контракт на строительство трех плотин для Тройены Webuild получила в январе 2024 года, а уже через два месяца работы по стальным конструкциям передали Eversendai и саудовской компании Al Bawani. Изначально предполагалось, что горнолыжный курорт будет завершен уже в этом году. Однако за этим последовали сообщения о задержках строительства, а также новость о том, что Тройена не примет Азиатские игры 2029 года. Их перенесли в Алматы, Казахстан.
Контракт на строительство тоннеля протяженностью 12,5 километра, который должен был стать частью транспортной инфраструктуры «Зеркальной линии», изначально был заключен с Hyundai Engineering and Construction в июне 2022 года.
Сам проект «Зеркальная линия» — футуристический город протяженностью 170 киломтеров — уже подвергся значительному пересмотру. Если ранее планировалось, что к 2030 году в нем будут проживать 1,5 миллиона человек, то в 2024 году цели были снижены до 300 тысяч жителей. Кроме того, в прошлом году Государственный инвестиционный фонд страны поручил консультантам провести дополнительную оценку реализуемости проекта.
Серия отмен контрактов и пересмотр планов указывают на то, что амбициозные проекты Neom столкнулись с серьезными проблемами.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
